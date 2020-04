Op deze 3 manieren kan Ajax de transferperiode in gaan

Coach Erik ten Hag. Beeld ANP Sport

In deze voetballoze weken poogt Da’s Logisch mee te denken met Ajax’ zoektocht naar nieuwe aanwinsten in de aanstaande transferperiode. Afgelopen week lichtten we een aantal bekende gezichten op de Europese velden uit, nadat we eerder hebben gekeken naar de verstandigste transferopties binnen de Eredivisie en in de selectie van titelconcurrent AZ.

Laten we ditmaal kijken naar een paar interessante transfertargets binnen Europa met wie de gemiddelde voetbalfanaat wat minder bekend mee is. Ajax kan op drie manieren de aanstaande transferperiode aanvliegen, bij elk van deze drie strategieën dient zich een topkandidaat aan.

Transferstrategie 1: ambitie tonen en meedingen naar een monstertalent

Ja, toegegeven, gemakkelijk zal het niet zijn om Adam Hlozek binnen te hengelen. Op 25 juli 2020 wordt het grootste talent van het Tsjechische voetbal sinds Pavel Nedved achttien, waarna andere club mogen proberen hem weg te kopen bij Sparta Praag.

Alles aan het spel van Hlozek schreeuwt ‘toekomstige superster’. Hij heeft al 49 officiële duels voor Sparta Praag op zijn naam staan (9 goals, 11 assists) en er lijkt genoeg beeldmateriaal beschikbaar om met vertrouwen te zeggen dat Hlozek tot een van Europa’s meest complete vleugelspelers zal uitgroeien. Neem onderstaande situatie, uit de derby tegen Slavia Praag (zijn laatste duel voor de coronacrisis): de 1 meter 86 lange Hlozek loost zijn eerste tegenstander op pure kracht middels een uitgestrekte linkerarm. Hij zal zich vervolgens van tegenstander nummer twee ontdoen door aan de bal sneller te zijn dan de verdediger zonder bal en hij gebruikt daarna zijn puntgave techniek om een derde opponent te omzeilen, alvorens hij tot een goede schotpoging komt door het overzicht te behouden na een complexe dribbelactie.

Het ambitieuze RB Leipzig en talentenfabriek Borussia Dortmund schijnen nadrukkelijk in de markt te zijn voor Hlozek, dus de jonge Tsjech zal flink wat moeten kosten. Maar als Ajax zich daadwerkelijk wil houden aan het voornemen om alleen spelers van buitenaf te halen die het zelf écht niet in de eigen jeugdopleiding heeft rondlopen, dan zou Hlozek in de categorie ‘speciaal genoeg om te kopen’ kunnen vallen, evenals de eerste (prijzige) Amsterdamse zomeraankoop Antony.

Tranferstrategie 2: maak gebruik van de ‘Frenkie-erfenis’ bij Barça

Directe opvolgers voor Lasse Schöne en Frenkie de Jong vond Ajax afgelopen zomer niet. Toch zou directeur voetbalzaken Marc Overmars een jaar later alsnog kunnen profiteren van het indirecte effect dat de transfer van De Jong naar Barcelona heeft veroorzaakt. Hierbij zou Overmars alleen wel moeten afstappen van zijn beleid om niet te huren. Want Riqui Puig, een van de grootste internationale talenten toen hij nog in de jeugdelftallen van Barça speelde, verpietert door de komst van nóg een dure middenvelder in Catalonië nog altijd op de reservebank. Slechts één keer stond de twintigjarige Riqui langer dan één helft op het veld in de grootmacht van Barça. In dit duel, een bekerontmoeting bij derdeklasser Ibiza, liet hij zien dat hij Frenkie-achtige kwaliteiten in de spelopbouw heeft als middenvelder.

Hoewel Riqui fysiek bijzonder klein is, is hij qua spelinstelling niet voor de poes. Evenals De Jong is hij een technisch fijnbesnaarde opbouwspecialist die schier oneindig vertrouwen heeft in zijn eigen kwaliteiten aan de bal, die niet alleen met slimme passes, maar ook met felle dribbelversnellingen en gewaagde balaannames het spel in een hoog tempo in goede banen kan leiden. Als het Ajax lukt om de jonge Catalaan te overtuigen een seizoen (of twee) tot wasdom te komen in Amsterdam, dan beschikt de ploeg van trainer Erik ten Hag plots weer over een wandelende cheatcode in de vroege fases van het balbezit die het dit jaar zichtbaar miste.

Transferstrategie 3: adresseer de eigen zwakheden

Hoewel de carrousel op het middenveld ook niet ideaal was, was dé probleempositie in het Ajax van 2019/20 die van rechter centrumverdediger. Zowel Joel Veltman, Perr Schuurs als Edson Álvarez wisten niet dusdanig te overtuigen dat hun basisplek ooit buiten enige vorm van twijfel stond. Daarnaast bleek de ploeg van Ten Hag herhaaldelijk kwetsbaar op momenten van balverlies: Ajax was dit jaar ‘te pakken’ via de snelle counter. We zijn dus op zoek naar een jonge, defensief sterke, rechtsbenige centrumverdediger die snel genoeg is om met veel ruimte in de eigen rug te spelen, voetbaltechnisch mee moet kunnen in de Ajaxspeelstijl en het liefst wat betaalbaarder/eerder haalbaar is dan ‘sexy’ droomaanwinsten zoals Hlozek en Riqui.

Bij de verrassende koploper in Zwitserland, FC Sankt Gallen, dient zich een kandidaat aan die al deze hokjes afvinkt: Leonidas Stergiou.

Hoewel Stergiou in de no-nonsense speelstijl van St. Gallen zelden iets gedurfds laat zien aan de bal, ondanks zijn zichtbaar goede techniek, is er in verdedigend opzicht wél een potentieel spectaculaire stopper te zien in zijn spel. Stergiou, die in maart achttien is geworden, is zéér bedreven in het zogeheten ‘doordekken’. Zoals in het hierboven bijgevoegde voorbeeld te zien is, durft Stergiou tot ver op de vijandelijke helft uit te stappen bij het verdedigen. Zijn precisie en timing op dit soort risicovolle momenten zijn kwaliteiten waar het de laatste linie bij Ajax afgelopen seizoen nogal eens aan ontbrak.