Op bezoek bij Ajax in Duitsland: het regent, maar nog geen nieuwe spelers

De selectie van trainer Maurice Steijn is maandagavond ingekwartierd op de campus World of Sports, zo’n 59 hectare groot. Tijdens het EK 2021 bivakkeerde de Duitse nationale ploeg ook op dit hypermoderne complex, waar sinds 2019 meer dan vijfduizend werknemers van Adidas zijn ondergebracht. Voor Die Mannschaft werd speciaal een dorp uit de grond gestampt, met drie hoofdgebouwen, houten chalets, 58 kamers, een zwembad, een sauna en, uiteraard, een padelbaan.

In het slaapstadje Herzogenaurach, iets ten noorden van Nürnberg, ademt alles sportgeschiedenis. Bijna een eeuw geleden richtten de gebroeders Adolf en Rudolf Dassler hier hun Schuhfabrik op. Adolf was de ontwerper, immer op zoek naar vervolmaking van de sportschoen, Rudolf was de flamboyante verkoper, die stad en land afreisde om hun product aan de man te brengen.

Splijtzwam

De oorlog dreef de broers echter uit elkaar. De reden van hun vete is nooit tot in detail opgehelderd, maar het kwam nooit meer goed tussen de twee en de fabriek werd opgedeeld. Adolf ging op de linkeroever van de Aurach verder onder de naam Adidas. Rudolf stichtte in hetzelfde dorp een nieuwe firma: Puma. Personeelsleden mochten kiezen onder wie ze wilden werken. Dat werd een splijtzwam in het dorp. Er zijn boeken volgeschreven over Herzogenaurach, waar het riviertje een natuurlijke barrière vormde tussen twee werelden die elkaar nauwelijks verdroegen.

De felle strijd tussen de broers – beiden overleden in de jaren zeventig – duurde decennia en ging niet zelden gepaard met rechtszaken. Toch leverde het twee miljardenbedrijven op die wereldsterren aan zich hebben kunnen binden. Adidas is goed voor zo’n 20 miljard euro omzet per jaar, Puma is goed voor ongeveer een kwart van dat bedrag.

Ajax is een van de vele clubs aan wie Adidas zich heeft verbonden. De mannen van trainer Steijn werken hun eerste oefensessie dinsdagochtend af op de Adi Dassler-sportplatz. Het veld ligt erbij als een biljartlaken. De omstandigheden zijn beter dan in het Oostenrijkse Bramberg am Wildkogel, hoewel het in de Alpen vorig jaar beduidend beter weer was. In het zuiden van Duitsland regent het gestaag. Zoals de Duitsers zeggen: Es schüttet wie aus Eimern ( het komt in emmers naar beneden).

Hard trainen

Rond half elf komen de spelers op hun blauwe fietsje (allemaal met verlichting) bij het ministadion aan. Van de 28 mist er een: Mohammed Kudus. De Ghanees is licht geblesseerd en wordt behandeld door de fysio. Steven Berghuis, die wat overbelast was, en Kian Fitz-Jim zijn weer van de partij. Fitz-Jim werd enkele maanden geleden geopereerd aan zijn rechterenkel. De 20-jarige middenvelder traint nu deels mee met de groep, deels apart. “Het gaat goed,” zegt hij als het zonnetje voorzichtig doorbreekt. “Ik hoop zaterdag weer mijn eerste minuten te maken in een wedstrijd.”

Dan oefent Ajax in Augsburg tegen de gelijknamige Bundesligaclub. Tot die tijd wordt er hard getraind. Steijn gaat er prat op dat zijn selecties altijd topfit zijn. Het wachten is alleen op broodnodige versterkingen. Iedereen kijkt met een schuin oog naar technisch directeur Sven Mislintat. De Duitser komt even later aangelopen, geeft alle aanwezigen langs het veld keurig een hand en zoekt daarna een plekje in de luwte op. Kan hij rustig bellen.

Fraaie treffers

Tijdens het partijspel valt de jonge Belg Mika Godts op met twee fraaie treffers. Als Steijn na vijf kwartier een einde maakt aan de training, heeft assistent Richard Witschge nog een spel in petto: de spelers moeten vanaf dertig meter de bal door de lucht tegen het doelnet trappen, zonder dat die de grond, paal of lat raakt. Alleen Mohamed Daramy en Davy Klaassen slagen daar niet in. En dat vindt Witschge dan weer heel leuk.

Dan springen de voetballers weer op hun fiets, op weg naar hun eigen huisje op de campus, en de lunch. De Portugese Francisco Conceiçao gooit zijn schoenen in het mandje aan zijn stuur en slingert zich in de kleinste versnelling door de poort.

Mislintat is klaar met bellen. Hij loopt het stadionnetje uit. Het regent voorlopig nog geen nieuwe spelers bij Ajax, maar zijn trainingspak van de club is doorweekt van het hemelwater. “Typisch Hollands weertje,” zegt iemand tegen hem. “Typisch Duits weertje ook,” countert hij lachend.

