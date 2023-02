Oorsuizen, slapeloosheid en kotsen: de loodzware Ocean Race van zeilster Rosalin Kuiper

Zelden was Rosalin Kuiper zo moe. Na bijna achttien dagen zeilen kwam ze zondag aan in Kaapstad, met een piep in haar oor. De Ocean Race is intens. ‘Maar de boot voelt als mijn veilige haven.’

Ze is net terug van de oorarts. Maar de vraag of Rosalin Kuiper (27) kan worden verlost van die permanente fluittoon in haar oor, is nog niet beantwoord. “Morgen heb ik een afspraak met een andere specialist,” zegt de zeilster telefonisch vanuit Zuid-Afrika. “Ik heb nu allerlei nieuwe oordoppen en koptelefoons aangemeten gekregen. Ik heb straks zelfs zo’n professionele set voor bouwvakkers.”

Zondag kwam Kuiper na 17 dagen, 21 uur en 7 minuten varen aan in Kaapstad. De etappe vanaf Kaapverdië was intens, vertelt ze. Niet omdat ze veel zeeziek was, dat is een kwestie van ‘kotsen en weer door’. Maar vooral in de Zuidelijke Oceaan ging de boot van Team Malizia zo hard, dat het leven aan boord er niet gemakkelijk op werd.

‘Slapen’ bij windkracht 8

Op filmpjes is te zien hoe Kuiper probeert te slapen, terwijl ze alle kanten op wordt geslingerd. “Bij windkracht 7 of 8 stuiter je gewoon je bed uit.” En dan is er die aanhoudende bak herrie. “Veel decibellen en hoog van toon. Echt gekmakend,” zegt Kuiper. Soms sliep ze op dertig uur maar drie uur. De eerste nacht aan wal kwam ze, door een totaal gebrek aan slaapritme, ook niet verder dan vier uur. “Ik ben niet vaak zo moe geweest.”

Tegelijkertijd antwoordt ze duidelijk ‘nee’ op de vraag of ze de beroemde zeilrace om de aarde heeft onderschat. Het is juist dit avontuur dat haar zo trekt. Het turbulente leven op zee, de unieke en hechte sfeer aan boord, ze maken veel goed. Voor het eerst ging Kuiper over de evenaar, een mijlpaal voor een zeiler.

“Ik heb veel gevaren aan de noordkant en veel aan de zuidkant, maar nooit ben ik overgestoken. We hebben dat op een bijzondere manier gevierd. Ik werd als een student ontgroend. Eerst besmeurd met allerlei viezigheid, olie en eten en zo. Daarna moest ik een slok rum nemen uit een zeilschoen, zo’n stinkende Crock. Collega Yann, die al dertig keer de evenaar is overgestoken, zei: ‘Nu ben je een echte zeevrouw.’”

Op achterstand

Dat het fysiek en mentaal een uitputtingsslag zou worden, wist Kuiper. Het wedstrijdverloop van deze tweede etappe hielp niet. “Na zeshonderd nautische mijl varen lagen we tweehonderd mijl achter. Je moet vooraf kiezen welk type zeilen je meeneemt en wij hadden op net iets meer wind gerekend in het begin. Daardoor voeren we tien dagen op achterstand, dat maakte het pittig.”

Maar bij een aantrekkende wind pakte de keuze voor een alternatieve route op de Zuidelijke Oceaan goed uit. Ineens lag de boot van Kuiper aan kop van het veld van vijf. “Dan telt elke mijl. Je bent zo tactisch bezig, staat zo op scherp, er is eigenlijk geen tijd om te slapen. Je gaat ermee om, op adrenaline kun je heel veel,” leerde Kuiper opnieuw. Maar toen de wind bij Kaap de Goede Hoop, vlak voor de finish, weer ging liggen, zakte Malizia alsnog terug naar plek vier.

Etappe van 23.600 kilometer

De komende dagen gaat ze op safari met haar vriend Coen, die is overgevlogen. Daarna moet alles weer gereed worden gemaakt voor de etappe naar het Braziliaanse Itajaí. “Voedsel inpakken, naar de kapper, nagels knippen, je financiën regelen. Straks ben je weer weken offline.” De oostwaartse etappe begint op 26 februari en is de langste ‘leg’ ooit in de Ocean Race. Over de 12.750 nautische mijl, ruim 23.600 kilometer, doen de boten zeker een maand.

Kuiper en haar collega’s hebben wat goed te maken. In het klassement staat Malizia vierde. “Maar de komende etappe zijn er dubbele punten te verdienen. Winnen we die, staat alles weer gelijk. Ik heb er echt vertrouwen in, we hebben veel geleerd deze etappe en hebben echt een sterk team, ook aan de kant.”

Twintig man werkten er maandag aan de boot. Kuiper moest even aan dat beeld wennen. “Het voelde alsof we uit ons huis waren gezet.” Want zo voelt de Imoca, het zeiljacht, inmiddels. “Bij de trainingen voor de Ocean Race had ik nog niet zo veel lol op de boot. Ik vond het maar een rare, overdekte machine. Nu heb ik het er super naar mijn zin, het voelt als mijn huis, mijn veilige haven.”