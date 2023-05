Ook voor het volgende Ajax blijft Dusan Tadic onmisbaar

In de rubriek Da’s Logisch analyseert voetbaldata-analist Sam Planting elke week het spel achter het spel. Met deze keer aandacht voor Dusan Tadic. De aanvoerder krijgt vaker kritiek, maar is nog altijd uitzonderlijk productief.

Succes went. Dat blijkt maar weer, uit de mindere reputatie die Dusan Tadic in zijn vijfde seizoen in Amsterdam geniet.

Voorheen kon de mening ‘Tadic is het probleem bij Ajax’ niet anders aangeduid worden dan als hot take, een licht ontvlambare (internet)mening die op geen enkel feit gebaseerd is. Maar dit seizoen is steeds vaker een soortgelijk geluid te horen.

Een onverstandig sentiment, als je op de bevindingen uit data durft te vertrouwen. Op 34-jarige leeftijd komt de aanvaller weliswaar minder makkelijk zijn directe tegenstander voorbij, maar is hij nog altijd ongekend productief in andere facetten van het spel.

Op vier manieren is Tadic nog altijd onmisbaar voor dit Ajax.

1. Assistkoning

Nu Tadic’ teller op 18 assists staat dit eredivisieseizoen, mag hij zich met nog een speelronde te gaan wederom tot koning van de assist kronen. Runner-up Vito van Crooij (Sparta) staat momenteel op 11 assists in 2022-23.

Vijf seizoenen in Amsterdam staat voor Tadic gelijk aan vijf van deze assisttitels. Door vijf jaargangen op rij de eredivisie in assists te leiden, is zijn voorsprong op de andere meesteraangevers dan ook immens, als we kijken naar de productiefste voorbereiders sinds zijn terugkeer in Nederland in 2018. Welgeteld één speler, Steven Berghuis (52 assists), komt in die vijf eredivisieseizoenen tot ook maar de helft van Tadic’ output (81).

Als we kijken naar de data die ons iets kunnen vertellen over de toekomstige productiviteit van Tadic, zien we dat de Serviër nog lang niet klaar is met het ene na het andere assistrecord te verpulveren.

Op basis van Expected Assists, een metriek die op basis van historische data de verwachte kansenkwaliteit meet van de schoten die volgen uit zijn passes, had Tadic dit seizoen zelfs op 23 beslissende passes kunnen staan. Een totaal dat hem zelfs het eredivisierecord van meeste assists in één seizoen had opgeleverd.

Niet het eindresultaat (wel of geen goal door een ploeggenoot), maar het proces (consistent creëren van kansen) vertelt ons iets over toekomstige productiviteit van aangevers. En op dat front is Tadic nog lang niet uitgeraasd, blijkt uit de cijfers.

2. Veelzijdige creatieveling

De dominantie van Tadic als voorzetgever is op vele manieren uit te drukken, maar onderstaande twee lijstjes zijn misschien het wel het meest verhelderend. Uit open spel liet de Ajaxcaptain 101 passes noteren waaruit een doelpoging van een ploeggenoot voortkwam. Dat zijn er 39 meer dan de één-na-effectiefste eredivisiespeler op dit front dit seizoen (Václav Cerny, 62 gecrëeerde kansen).

Maar ook als fel bekritiseerde nemer van corners en vrije trappen blijft Tadic productief. Ook op dit vlak leidt hij dit seizoen de gehele eredivisie in gecreëerde kansen voor ploeggenoten (58 keer).

Voetbal is een spel van kansen. En zelfs in een seizoen waarin niet alles meer even soepel bij hem oogt als voorheen, weet Tadic keer op keer teamgenoten te bereiken in doelgevaarlijke situaties.

3. Meer aangever dan schutter

Als Tadic in de slotspeelronde tegen FC Twente niet tot scoren komt, eindigt hij met zijn laagste seizoenstotaal aan eredivisiegoals (10) sinds zijn komst uit Amsterdam. In de voorgaande vier seizoenen eindigde hij respectievelijk op 28, 11 (ingekort coronajaar), 14 en 13 competitiedoelpunten.

De data die Tadic’ gemiddelde kansenkwaliteit laten zien, bevestigen eveneens dat de Serviër niet meer de goalgetter van weleer is – zelfs niet in een seizoen waarin hij geruime tijd in de aanvalspunt stond. Ten opzichte van zijn eerste twee Ajaxseizoenen krijgt Tadic als schutter 50 procent minder goede kansen per wedstrijd.

Maar waar Tadic als eindstation van aanvallen minder gevaarlijk wordt naarmate de jaren begin te tellen, is hij als aangever productiever dan ooit. Zijn laatste twee seizoenen zijn, gemiddeld per 90 minuten, zelfs de effectiefste twee eredivisieseizoenen die statistiekenbureau Opta Sports geteld heeft sinds het Expected Assists bijhoudt.

4. Toonbeeld van fitheid

The best ability is availability, luidt een Amerikaans sportgezegde. En in dat opzicht is Tadic nog altijd een superster. De aanvoerder is altijd fit, altijd beschikbaar.

De extreme duurzaamheid van Tadic bevat misschien ook een gedeeltelijke verklaring voor zijn verminderde status. De Serviër is er altijd. Als het goed gaat, maar ook in mindere tijden.

Gezien zijn extreme productiviteit zal Tadic ook nog een hoofdrol spelen bij het eerstvolgende Ajax dat als team wél weer naar behoren presteert.