Ook voor deze oud-Ajacieden start de Champions League

Pablo Rosario - PSV

In zijn column in het AD uitte Willem van Hanegem zich zeer positief over PSV'er Pablo Rosario. "Hij is in mijn ogen een jongen voor de toekomst van ons voetbal." Toch had het ook gekund dat hij bij Feyenoord of Ajax in het eerste zou spelen. Maar in de jeugd bij Feyenoord kon Rosario de reiskosten niet betalen en door Ajax werd hij niet goed genoeg bevonden.



Daarna vertrok de geboren Amsterdammer naar Almere City. De 21-jarige middenvelder speelde zich in de kijker van PSV en verwierf dit seizoen onder trainer Mark van Bommel een basisplaats. Dinsdagavond staat hij ook tegen FC Barcelona op het veld.