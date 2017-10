Ook Van Beek valt weg in defensie Feyenoord

Dat zei trainer Giovanni van Bronckhorst.



Het wegvallen van Van Beek is een tegenvaller. Feyenoord mist veel verdedigers. Eric Botteghin, Jan-Arie van der Heijden en Renato Tapia zijn allemaal nog geblesseerd. Kevin Diks keert na een lichte hersenschudding terug in de selectie. Van Bronckhorst haalt ook de zeventienjarige verdediger Lutsharel Geertruida bij de groep voor zondag.



Van Beek had tegen Sjachtar Donetsk juist zijn debuut in de basis gemaakt, nadat hij anderhalf jaar aan de kant stond met een voetblessure.

Nicolai Jørgensen is de wedstrijd tegen Sjachtar goed doorgekomen en heeft niet weer last gekregen van zijn hamstring. De Deense aanvaller kan tegen Ajax vanaf het begin meedoen.



Ajax-trainer Marcel Keizer kent geen personele problemen in aanloop naar Feyenoord. Alleen reserve-doelman Benjamin van Leer ontbreekt, verder is iedereen fit. "Langzamerhand zie ik ons beter voetballen en makkelijker doelpunten maken. Dat geeft vertrouwen," aldus Keizer.



Feyenoord en Ajax hebben allebei vijf punten achterstand op koploper PSV.