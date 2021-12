Ook tegen Sporting is er geen basisplaats voor Daramy: ‘Ik zou graag laten zien wat ik kan’

Mohamed Daramy tijdens de wedstrijd Fortuna Sittard - Ajax. Beeld ProShots/Marcel van Dorst

Ajax is al lang en breed gekwalificeerd voor de achtste finales van de Champions League. Toch staat er vanavond (21.00 uur) in de laatste groepswedstrijd wel iets op het spel: de evenaring van een record. Pas zes clubs slaagden erin de poulefase van het toernooi (sinds 1992) zonder puntverlies af te sluiten: Real Madrid, AC Milan, Paris Saint-Germain, Spartak Moskou, Barcelona en Bayern München. Illustere namen, een prachtig rijtje om tussen de staan. Trainer Erik ten Hag: “Sportief heb je er niets aan, maar we zijn ambitieus en voor een record willen we altijd gaan.”

Dat moet vermoedelijk zonder Dusan Tadic gebeuren. De aanvoerder kampt al sinds de wedstrijd tegen Heracles (0-0) op het door hem verfoeide kunstgras met rugklachten en hij liet om die reden gistermiddag ook de laatste training schieten.

Overzicht leren houden

Twee weken geleden, uit tegen Besiktas, was Mohamed Daramy nog de linksbuiten van Ajax, toen Tadic voor de verandering eens in de punt van de aanval speelde. Het was het basisdebuut van de 19-jarige Deen, maar na één helft zat de wedstrijd er voor hem alweer op. In 45 minuten toonde het sprintkanon al zijn kwaliteiten en gebreken: het gemak waarmee hij tegenstanders passeert en zijn snelheid om achter de laatste vijandelijke linie te komen, maar ook zijn onstuimige handelwijze in scoringspositie.

Ten Hag: “Daramy slaagt erin om in kansrijke posities te komen of om die te creëren, nu moet hij in die situaties nog het overzicht houden. En in de verdedigende pressing moet hij zich nog een aantal regels eigen maken. Logisch, hij is jong en hij moet wedstrijden spelen.”

Daramy zou niets liever willen: hij hunkert naar speeltijd. Met af en toe een invalbeurtje wordt zijn honger niet gestild. En áls hij dan eens in mag vallen, zoals tegen Go Ahead Eagles, is er tegen een hechte defensie nauwelijks ruimte om te dribbelen. Het valt hem zwaar dat hij bij Ajax zo weinig aan bod komt. “Het is moeilijk om drie weken geen wedstrijd te spelen en dan ineens weer op het veld te staan. Je verliest ritme.”

Dat probleem wordt door de technische staf onderkend. Daramy maakte gisteravond voor het eerst zijn opwachting in Jong Ajax. Hij speelde op De Toekomst een uur mee tegen Emmen (1-0 winst, doelpunt Youri Regeer) en zal daardoor vanavond tegen Sporting Portugal hooguit een plekje op de reservebank innemen.

Geluisterd naar Fisher en Boilesen

Van de Champions League naar de eerste divisie en vice versa; er wordt veel gevraagd van het aanpassingsvermogen van de jonge aanvaller die afgelopen zomer door Ajax voor 12 miljoen euro werd overgenomen van FC Kopenhagen. Daramy was basisspeler bij zijn club, Deens international, en hij verkeerde in bloedvorm.

Ook Club Brugge was bereid diep in de buidel te tasten voor het talent, maar de Belgen werden op het laatste moment afgetroefd door Ajax. Daramy: “Ik sprak met ploeggenoten Viktor Fischer en Nicolai Boilesen over Ajax. Zij zeiden: we willen niet dat je hier weggaat, maar als je zoals wij de kans krijgt om bij Ajax te voetballen, moet je gaan.”

In Amsterdam moet hij zijn plek opnieuw bevechten. “Ik had ook niet verwacht dat ik bij Ajax meteen zou spelen. Ik heb dit bij FC Kopenhagen ook meegemaakt, toen ik als jeugdspeler voor het eerst bij de selectie kwam. Het heeft twee jaar geduurd voordat ik een vaste waarde werd.”

Geen spijt

“Bij Ajax ligt het niveau ook nog eens veel hoger. Er lopen hier zo veel goede voetballers rond. Natuurlijk is het teleurstellend, maar soms gaat dat zo in voetbal. Ik heb ook geen spijt van mijn transfer en ik weet wat van me wordt verwacht. Ik hoop op meer speelminuten, want ik wil het publiek zo graag laten zien wat ik kan.”

Ten Hag kiest vanavond tegen Sporting vermoedelijk voor David Neres op de linkerflank, als Tadic niet kan spelen. De trainer overweegt zijn elftal op zeker nog één positie te wijzigen: verdediger Jurriën Timber blijft mogelijk aan de kant omdat hij bij een volgende gele kaart is geschorst voor de eerste wedstrijd in de achtste finales.

