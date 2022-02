Ook rvc Ajax gaat niet vrijuit: ‘Zij hadden herbenoeming Overmars moeten uitstellen’

Marc Overmars en Edwin van der Sar. Overmars vertrok op 6 februari bij Ajax wegens seksueel wangedrag. Beeld Getty Images

Ajax had eind vorige maand nooit mogen overgaan tot het verlengen van het contract van technisch directeur Marc Overmars, omdat er toen al signalen waren van grensoverschrijdend verdrag. Dat zegt advocaat Jerry Hoff, die een proefschrift schreef over het openbaar maken van koersgevoelige informatie en er veelvuldig rechtszaken over voert.

Ajax heeft volgens Hoff verzaakt in ‘een van zijn kernverplichtingen’ als beursgenoteerde onderneming: om koersgevoelige informatie ‘onverwijld’ te openbaren.

“Bij koersgevoelige informatie denken mensen vaak aan zaken als winst en verlies, omzet en transferinkomsten – meetbare dingen. Maar zulke informatie heeft ook betrekking op de integriteit van de bedrijfsleiding. Die is hier serieus in het geding.”

‘Tekenbonus’ van 1,25 miljoen

Op 25 januari deed algemeen Edwin van der Sar per e-mail een oproep aan het Ajaxpersoneel om klachten over de veiligheid op de werkvloer te melden bij vertrouwenscontactpersonen. Drie dagen later vond een aandeelhoudersvergadering plaats, waarin het contract van Overmars werd verlengd tot juli 2026 en hij een ‘tekenbonus’ kreeg van 1,25 miljoen euro.

Kort vóór die vergadering kregen Van der Sar en via hem de raad van commissarissen de eerste signalen over wangedrag door Overmars, vertelde de algemeen directeur zondag aan journalisten. Dat hielden ze toen voor zich. Want louter op basis van signalen kun je niet handelen, aldus Van der Sar.

In de vergadering van 28 januari vroeg een aandeelhouder de commissarissen naar de logica van de contractverlenging op dat moment, aangezien Overmars nog tot halverwege 2024 aan de club was gebonden. De belangrijkste reden, luidde het antwoord, lag in het ‘borgen’ van de commerciële en organisatorische successen. Bovendien trokken andere clubs aan Overmars. Diens herbenoeming was vervolgens een hamerstuk.

Negen dagen later, op 6 februari, vertrok Overmars wegens het gedurende langere tijd sturen van grensoverschrijdende berichten naar vrouwen op de werkvloer.

Alle informatie moet meteen naar buiten

Net als hoogleraar sport en recht Marjan Olfers, die zich al uitliet over de zaak, meent Jerry Hoff dat de raad van commissarissen de contractverlenging had moeten uitstellen, in afwachting van nader onderzoek. Volgens Van der Sar had uitstel echter tot heel veel vragen geleid.

Hoff: “Dat kan zijn, maar door het contract te verlengen alsof er niets aan de hand is, geef je eigenlijk een misleidend signaal. Het duidt op een dramatische begeleiding van de Ajaxdirectie. Het roept vragen op over de advisering van Van der Sar. Het is in strijd met de transparantie die de kapitaalmarkt van Ajax verwacht.”

In Nederland geldt een zogenaamde open norm voor beursgenoteerde bedrijven: alle concrete informatie die niet openbaar is en die van invloed kan zijn op de koers van het aandeel Ajax, moet meteen naar buiten. “Het gaat dan om informatie die voor de redelijk handelende belegger relevant kan zijn,” aldus Hoff.

Onder strikte voorwaarden kan een bedrijf wachten met het openbaren van koersgevoelige informatie. Eén zo’n voorwaarde luidt dat uitstel níet leidt tot misleiding van de buitenwacht. Dat is hier wel aan de orde, aldus Hoff. “Als er signalen zijn dat Overmars in de fout is gegaan en je vervolgens zijn contract met drie jaar verlengt, ontken je bijna dat die informatie er ligt.”

Het is niet voor het eerst dat Ajax verwijten krijgt over het niet tijdig melden van gevoelige informatie. Zo kreeg de club een tik op de vingers van de Amsterdamse effectenbeurs toen het ontslag van trainer Jan Wouters op 21 maart 2000 pas in de loop van de middag bekend werd gemaakt. De directie had al om half 9 ’s ochtends besloten Wouters weg te sturen en had dat uiterlijk een uur later met een persbericht naar buiten moeten brengen.

Mogelijke boete

In theorie kan de Autoriteit Financiële Markten (AFM) zware boetes opleggen voor het niet nakomen van de publicatieplicht. “Dat kan tot in de zes nullen lopen,” zegt Hoff.

Of de AFM in actie komt is onduidelijk. De toezichthouder doet nooit mededelingen over lopende onderzoeken, aldus een woordvoerder. Hoff verwacht niet dat het zover komt. “De AFM doet al jaren weinig aan handhaving van de publicatieplicht van koersgevoelige informatie. Ik denk eerder dat ze onder het genot van een kop koffie een stevig normerend gesprek gaan voeren met het bestuur en de voorzitter van de raad van commissarissen. De echte vraag is wat dit alles betekent voor de relatie tussen de directie en de raad van commissarissen.”

Die vraag speelt ook bij de Vereniging van Effectenbezitters (VEB), de belangenvereniging van beleggers. “Als het klopt dat er op 28 januari al signalen bekend waren, is het onbegrijpelijk dat de raad van commissarissen niet heeft ingegrepen of iets van zich heeft laten horen,” zegt Joost Schmets van de VEB. Hij wil ook weten of het mogelijk is de ‘tekenbonus’ van Overmars terug te halen. “Zo niet, dan duidt dat op absolute incompetentie.”

Schmets meent dat het nu aan de commissarissen is om tekst en uitleg te geven. “Dit kan ertoe leiden dat bij de eerstvolgende aandeelhoudersvergadering geen decharge wordt verleend, wat neerkomt op een gele kaart voor de toezichthouders.”