Ook Nederlandse sportwereld in de greep van het coronavirus

Max Verstappen rijdt rondjes op het circuit van Zandvoort. Beeld EPA

Een streep door drie eredivisiewedstrijden en vanaf donderdag een afgeslankte editie van Indoor Brabant. De drie burgemeesters achter de tafel in het Noord-Brabantse provinciehuis spraken van een loodzware beslissing en keken er ernstig bij. Terwijl de maatregelen vooralsnog beperkt en overzichtelijk zijn. Wedstrijden en evenementen met meer dan duizend toeschouwers kunnen in de zwaarst getroffen provincie even niet doorgaan. Alles om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Het besluit kondigde zich in de loop van de dag al aan. Bij RKC Waalwijk en Willem II was amper kantoorpersoneel aanwezig. Interviews op de club werden omgezet naar belafspraken. Brabant werkte massaal thuis. Het was moeilijk uit te leggen geweest als zich zaterdag in Eindhoven wel 35 duizend mensen hadden verzameld voor PSV-FC Emmen.

Indoor Brabant, vanaf dinsdag in Den Bosch, kan doorgaan op voorwaarde dat er nooit meer dan duizend mensen in de Brabanthallen zijn.

De drie burgemeesters Jack Mikkers (’s-Hertogenbosch), Theo Weterings (Tilburg) en John Jorritsma (Eindhoven). Beeld ANP

Vooralsnog alleen Noord-Brabant

De maatregelen zijn vooralsnog alleen van kracht in Noord-Brabant, en slechts tot komende maandag. Maar je voelt aan alles dat het hier niet bij gaat blijven. Overal in Nederland worstelen clubs, bonden en organisaties van sportwedstrijden met de vraag: is het nog verantwoord om alles door te laten gaan?

Wie je ook spreekt, overal klinkt hetzelfde antwoord. ‘We volgen de richtlijn van het RIVM’. Maar bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu zijn ze duidelijk: wij bepalen niet of een marathon of voetbalwedstrijd doorgaat. “Dat is aan het bevoegd gezag, de veiligheidsregio. Die moet daar, in overleg met de lokale GGD, over beslissen,” zegt woordvoerder Coen Berends.

Oftewel: burgemeester Aboutaleb gaat over de Rotterdamse marathon, de veiligheidsregio Kennemerland over de grand prix in Zandvoort. Ieder evenement heeft een ander risiconiveau. De één is in de openlucht, de ander indoor. Soms met een sterk internationaal karakter, soms een Nederlandse aangelegenheid.

Geen universele richtlijn

Eén richtlijn of handboek ontbreekt. “Al kan het zijn dat de situatie verandert en wij wel een breder advies geven,” zegt Berends. “We maken constant de afweging: wat is nodig om verdere uitbreiding van het virus te voorkomen en in hoeverre ontwricht een maatregel het dagelijks leven.”

Sommige landen in West-Europa gaan veel verder dan Nederland. In Frankrijk en Spanje, weliswaar landen met veel meer besmettingen, wordt de komende weken alleen in lege stadions gevoetbald. In Zwitserland al enige tijd helemaal niet.

Het ene na het andere evenement in onze buurlanden wordt geschrapt. “Maar ik denk niet dat wij achter lopen,” zegt Berends. “Nog steeds is het merendeel van de besmettingen in Nederland herleidbaar. Dat is belangrijk.”

Toch lijkt het tegenstrijdig: een dringend beroep doen geen handen meer te schudden, maar wel gewoon door te gaan met allerlei contactsporten, op top- en amateurniveau. “Zes procent van de besmettingen is volgens ons te voorkomen door te stoppen met handen schudden. Terwijl een klein deel van de Nederlanders een contactsport beoefent. We willen ook niet doorschieten en paniek zaaien.”

De marathon van Tokio ging door. Wel droegen veel medewerkers van de organisatie een mondkapje. Beeld AFP

Economische component

Soms klinkt ook de economische component. Een toernooi of wedstrijd afgelasten kost altijd geld, wie er ook voor opdraait. Sportmarketeer Marcel Beerthuizen wil er niet aan dat geld een rol speelt in de afwegingen. “Je denkt toch niet dat er ook maar iemand is die het op zijn geweten wil hebben een negatieve bijdrage te hebben geleverd aan de ontwikkeling van het virus? Er ligt een enorme verantwoordelijkheid bij alle partijen. Ik merk de onzekerheid in alle gesprekken: wat gaat er gebeuren met de Amstel Gold Race, het EK voetbal, de Olympische Spelen. Je hebt toch het gevoel dat wij andere landen achterna gaan.”

Dinsdag komt de KNVB bijeen met de Eredivisie CV, de Coöperatie Eerste Divisie en de clubs om de gevolgen van de afgelastingen te bespreken, ook voor het amateurvoetbal. De bond meldde al wel zelf geen andere eredivisieduels te schrappen, maar dat aan de veiligheidsregio’s te laten.

Bondscoach Ronald Koeman komt met de voorlopige selectie voor twee oefeninterlands. Op de lijst zullen ook spelers staan die in Noord-Italië voetballen. Maar Nederland-Verenigde Staten, op 26 maart in Eindhoven? Dat lijkt toch hoogst onzeker. Zoals eigenlijk nog maar heel weinig zeker is op de nationale en internationale sportkalender.