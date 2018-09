Ook Jong Ajax verliest ruim van Eindhovenaren

De Eindhovenaren pakten voor ze op bezoek kwamen in Amsterdam slechts een enkele punt uit vier wedstrijden en stonden achttiende op de ranglijst in de eerste divisie. Jong Ajax was daarom op voorhand de favoriet, maar het keek al na dertien minuten tegen een 2-0-achterstand aan.



Het was Alvin Daniëls die de score opende in de tiende minuut. Drie minuten later kopte verdediger Collin Seedorf uit een hoekschop de tweede binnen.



Niet veel later kreeg de ploeg van Michael Reiziger een kans op een aansluitingstreffer via een strafschop. Maar spits Kaj Sierhuis schoot op de lat.



In de tweede helft leek de stand een lange tijd niet meer te veranderen tot de Belg Elton Kabangu ook nog de 3-0 maakte. De linksbuiten schoof de bal droog in de verre hoek langs de Kroatische doelman Dominik Kotarski van Ajax.



'Ik heb met open mond staan kijken'

Volgende week wacht opnieuw een thuiswedstrijd, tegen Telstar. De club uit Velsen-IJmuiden verloor dinsdag in de beker nog met ruime cijfers van de Amsterdamse amateurclub AFC.



Lees ook: AFC uitzinnig na bekerwinst: 'Ik heb met open mond staan kijken'