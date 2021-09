Ook in Sittard regent het Ajaxgoals

Antony en Tagliafico vieren feest na de de 0-5. Beeld ANP

Waar Ajax verschijnt regent het Amsterdamse doelpunten. Na NEC (5), Vitesse (5), Sporting Portugal (5) en Cambuur (9) moest ook Fortuna eraan geloven. De Limburgers begonnen misschien minder naïef aan de ongelijke strijd dan Cambuur een paar dagen eerder, maar waren uiteindelijk net zo kansloos.

Trainer Erik ten Hag wilde dinsdagavond beginnen met de elf spelers die Sporting vorige week in eigen huis te kijk hadden gezet, maar in de warming-up haakte Jurriën Timber af. Hij voelde zich ziek. Perr Schuurs was zijn logische vervanger.

Schuurs sterk terug

In de voorbereiding was de concurrentiestrijd tussen de twee centrale verdedigers nog hevig. Schuurs was sterk teruggekomen na het zomerreces. Kort voor de eerste officiële wedstrijd van het seizoen, het duel met PSV om de Johan Cruijff Schaal, raakte hij echter geblesseerd aan zijn kuit. Timber greep zijn kans en maakte onder bondscoach Louis van Gaal onlangs zijn debuut in het Nederlands elftal.

Schuurs kent de wetten van de topsport. “Voetballen bij Ajax is keihard,” zegt hij. “Zodra je het shirt aantrekt, voel je de druk, de verwachtingen, de hoge eisen. Niet alleen van het publiek, ook in de spelersgroep zelf. Je ligt altijd onder een vergrootglas. Je wordt doorlopend de maat genomen. Alles is een strijd, een competitie.”

Schuurs bleef dinsdag in de buurt van zijn geboortedorp Nieuwstadt tegen zijn oude club overeind. Spits Bassala Sambou bracht hem ook nauwelijks in de problemen. Bovendien was Ajax zo dominant dat Fortuna veelal op eigen speelhelft bivakkeerde.

Steven Berghuis springt een gat in de lucht na zijn openingstreffer. Beeld Pro Shots

Berghuis koel

Binnen een mum van tijd stond het 0-3, opnieuw was de doelpuntenmaker telkens een andere. Steven Berghuis opende het bal na elf minuten. Hij kreeg de bal gelukkig voor zijn voeten na een klutssituatie – via het been van Ben Rienstra – maar de aanvallende middenvelder bleef uiterst koel oog in oog met keeper Yannick van Osch. Rechtsback Noussair Mazraoui en Dusan Tadic voerden de productie verder op. Ajax staat na zes competitiewedstrijden op 27 goals. En het elftal kreeg er pas eentje tegen: de gelijkmaker (1-1) tegen FC Twente.

Een stijlvolle actie van Haller. Beeld Pro Shots / Jasper Ruhe

Voor Berghuis zat de wedstrijd er na één helft op. Mohamed Kudus was zijn vervanger. De Ghanees maakte zijn rentree na een enkelblessure. Dat is goed nieuws voor Ten Hag, want zijn eerste optie op de 10-positie, Davy Klaassen, kampt met een liesblessure. Kudus had tegen Fortuna nog geen half uurtje nodig voor zijn eerste treffer. Na een snelle counter via invaller Mohamed Daramy en Tadic tikte hij de 0-4 in.

Klus geklaard

Na ruim een uur had Ten Hag doorgewisseld. De klus was immers geklaard; hij haalde ook Sébastien Haller en Lisandro Martínez naar de kant. Daramy en Nicolás Tagliafico waren in de ploeg gekomen. Tadic verhuisde daarna naar de spitspositie en linksback Daley Blind naar het centrum van de defensie. Het geeft aan hoeveel mogelijkheden Ten Hag heeft. Vooral als Klaassen straks weer fit is.

Tagliafico pikte ook zijn goaltje mee, na een één-tweetje met Tadic. Ajax kreeg nog kansen op meer, maar was slordig. Behalve achterin, waar Schuurs zijn eerste volledige wedstrijd van dit seizoen afwerkte en de ‘nul’ hield.

