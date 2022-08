Ook Feyenoord en PSV winnen: oud-Ajacied Danilo verkozen tot Man of the Match

Oud-Ajacied Danilo Pereira da Silva werd verkozen tot Man of the Match. Beeld ANP

Enkele dagen voor de cruciale ontmoeting met AS Monaco in de kwalificatie van de Champions League won PSV met speels gemak van FC Emmen. In Eindhoven eindigde het openingsduel in 4-1. Diep hoefde de formatie van de nieuwe coach Ruud van Nistelrooij er niet voor te gaan. Met een reeks van fouten werkte de gepromoveerde tegenstander volop mee aan de tegentreffers.

Kolderieke goal

Johan Bakayoko opende in de 18e minuut de score, maar de volgende treffer kregen de Eindhovenaren cadeau van de tegenstander. Na een vrije trap slaagden twee spelers van Emmen er bijna in de bal over de eigen doellijn te werken en was de derde bij die poging ‘succesvol’. Maikel Kieftenbeld was degene die op kolderieke wijze het beslissende tikje gaf.

Nog voor rust werd het 3-0. Cody Gakpo maakte het doelpunt. Het voorbereidende werk was van verdediger Armando Obispo, ook hij dwong balverlies af bij een aanval van Emmen. Meteen na de hervatting kreeg PSV alle ruimte om verder uit te lopen. Gakpo maakte de vierde treffer, op aangeven van Luuk de Jong. Daarna scoorde Romeny voor de bezoekers.

Ondanks de ruime zege speelde PSV geen vlekkeloze wedstrijd. “We waren vooral in de openingsfase nog wat zoekende en creëerden te weinig in die periode,” zei coach Ruud van Nistelrooij tegen ESPN. “Je weet dat we de kwaliteit hebben om ineens toe te slaan. Dat is ook gebeurd. Na de 1-0 vonden we de juiste oplossingen wat gemakkelijker. Het was niet verrassend dat we verder uitliepen, al was dat door dat eigen doelpunt van Emmen wel wat fortuinlijk. Maar daarmee was de wedstrijd wel min of meer beslist in ons voordeel.”

Gewijzigd Feyenoord laat Vitesse machteloos

Ook Feyenoord won de eerste competitiewedstrijd van het seizoen. De van Ajax overgekomen spits Danilo scoorde twee keer. Het werd in de Gelredome uiteindelijk 2-5.

Feyenoord trad aan met een op veel plaatsen gewijzigd elftal. Tyrell Malacia, Luis Sinisterra, Guus Til, Bryan Linssen, Cyriel Dessers en Reiss Nelson vertrokken deze zomer. Ook verdediger Marcos Senesi ontbrak: hij staat op het punt over te stappen naar Bournemouth. Nieuwelingen Jacob Rasmussen, Quinten Timber, Sebastian Szymanski, Javairô Dilrosun en oud-Ajacied Danilo hadden allemaal een basisplaats.

Dilrosun kreeg de eerste kans. De aanvaller raakte in de 18e minuut de paal. Direct daarna was Vitesse wel trefzeker. Million Manhoef werd in het zestienmetergebied aangespeeld en kreeg de ruimte om te draaien en te schieten: 1-0. Feyenoord draaide het duel nog in de eerste helft om. Na een pass van Szymanski kon de Zweed Patrik Walemark scoren. Danilo kopte Feyenoord kort voor rust op voorsprong uit een indraaiende vrije trap van Szymanski.

Vitesse oogde tegen Feyenoord op veel momenten machteloos. De thuisclub deed nog wel iets terug en maakte in de 56e minuut gelijk, maar Feyenoord liep daarna snel weg. Dilrosun trapte de bal in de 61e minuut vanaf de zijkant van het strafschopgebied fraai over doelman Jeroen Houwen in de verre hoek. De keeper blunderde daarna toen hij te traag handelde en Danilo hem de bal kon ontfutselen en scoren: 2-4. Lutsharel Geertruida besliste het duel met de 2-5 definitief.

‘Prima overwinning’

“We hebben weer keihard gewerkt, net zoals we vorig seizoen deden. Er kan nog genoeg verbeteren aan ons samenspel, maar we hebben een prima overwinning behaald,” aldus Arne Slot. De trainer van Feyenoord ergerde zich de laatste weken een beetje aan mensen die zeiden dat de situatie van Feyenoord, qua transfers en samenstelling van de groep, dezelfde is als die van een jaar geleden.

“Maar toen was de groep bij het begin van de voorbereiding al grotendeels compleet. Er kwamen nog enkele spelers op een later tijdstip bij. Nu was dat heel anders,” zei Slot. “Daarom is het des te mooier dat we vandaag zo beginnen. Al hadden we ook wel het geluk dat dit Vitesse niet het Vitesse is van vorig seizoen.”

Danilo Man of the Match

Voor oud-Ajacied Danilo was een heldenrol weggelegd. De Braziliaanse spits verruilde Ajax voor Feyenoord en drukte zondagmiddag gelijk zijn stempel op de wedstrijd. Hij scoorde tweemaal en werd gekozen tot Man of the Match.

“Dit is de beste start die we ons hadden kunnen wensen na een lastige voorbereiding met veel veranderingen in de selectie,” zei Danilo na afloop bij ESPN. “Die eerste was natuurlijk de mooiste. Het was mijn eerste kopgoal in de eredivisie. Ik heb er de afgelopen tijd veel op getraind om dat te verbeteren, dus ik ben blij dat het nu direct resultaat oplevert. Dit is wat ik moet doen als spits.”

“Het was een lastige wedstrijd tegen een goede tegenstander, maar we waren sterk,” aldus Danilo. “Alle nieuwe jongens hebben het goed gedaan. We kijken enorm uit naar de volgende wedstrijd, tegen Heerenveen voor eigen publiek.”

Ook aankoop Szymanski maakte een goede indruk. De middenvelder strooide met passjes die de meeste Eredivisie-spelers niet eens kunnen bedenken. Ajax is gewaarschuwd.