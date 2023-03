Ooit speelde Gino Dekker van Spakenburg met Van de Beek, Bergwijn en Nouri

Beeld Artur Krynicki

Een 8 voor Gino Dekker

Er was een twitteraar die ik volg, supporter van FC Utrecht, die zei dat iedereen die Utrecht zou uitlachen na de wedstrijd tegen Spakenburg, volkomen gelijk had. Ik had de behoefte tot uitlachen helemaal niet. Om me heen gebeld: “Hebben jullie de neiging om FC Utrecht uit te lachen?” Niemand. Ajax wordt bij elk verlies uitgelachen, het lot van een topclub. FC Utrecht is lang niet zo ver om massaal te worden uitgelachen. De linkervoet van Gino Dekker is nog steeds in functie, konden we zien. Ooit speelde hij met Van de Beek, Bergwijn, Nouri, Sandler, Savastano, Mazraoui en de rest van de generatie ’97. Die linker was zijn wapen, mentaliteit of puberteit een handicap. Nu hij de voor een voetballer ideale leeftijd van 25 jaar heeft bereikt, is het oude niveau terug. Het voor profvoetbal gewenste niveau. Wie weet?

