Onverzettelijke De Ligt is hét gezicht van de revival van Ajax

Hij is de belichaming van de sportieve weder­opstanding van Ajax: Matthijs de Ligt (19) uit Abcoude. Maandag werd hij uitgeroepen tot Golden Boy, een prijs die jaarlijks wordt uit­gereikt door de Italiaanse krant Tuttosport.



Volgens toonaangevende sportjournalisten uit meerdere landen is De Ligt het grootste voetbaltalent in Europa.



Zijn naam komt in een mooi rijtje. Kylian Mbappé van Paris Saint-Germain was de laatste winnaar van de prijs, die sinds 2003 steevast in handen kwam van een aanvaller of een middenvelder.