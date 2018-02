Onverwacht brons voor shorttrackdames op aflossing

Skeletonster Bos eindigt als achtste

Skeletonster Kimberley Bos is bij haar olympische debuut in Pyeongchang op de achtste plaats beland in het eindklassement.



Ook in de vierde en laatste heat wist de 24-jarige Edese een tijd in de top tien neer te zetten. Ze gleed op het Olympic Sliding Centre met 52,01 naar de zevende tijd. Daarmee was Bos een fractie langzamer dan in haar voorgaande heat (51,99).



Britse vrouwen

De Britse vrouwen domineerden op het podium. Lizzy Yarnold maakte in de vierde run een achterstand van 0,02 seconde ruimschoots goed op de Oostenrijkse Janine Flock, die als vierde eindigde. Yarnold won olympisch goud met een eindtijd van 3.27,28. Het zilver ging naar de Duitse Jacqueline Lölling (3.27,73) en het brons was voor de Britse Laura Deas (3.27,90). De eindtijd van Bos was 3.28,59.



"Ik ben echt heel tevreden,'' liet de eerste olympische skeletonster van Nederland opgetogen weten. "Mijn derde run vandaag was de beste en de vierde was ook heel goed. Ik heb mooie progressie gemaakt ten opzichte van de twee runs op vrijdag. De tijden zaten niettemin allevier dicht bij elkaar. Ik eindig het hele seizoen al zo'n beetje rond de achtste plek als ik geen tegenslagen krijg. Het is dan heel mooi dat je ook bij je olympische debuut zo'n klassering kan afdwingen.''



Schitterend

Bos vond het 'geweldig' om op olympisch niveau te mogen uitkomen. "Het was ook bizar vol hier met publiek, niet dat je dat ziet of hoort tijdens je tocht naar beneden. Het was echt schitterend om deze atmosfeer mee te maken. Ik blijf zeker nog vier jaar sleeën. Ik weet gewoon dat ik mezelf nog veel kan verbeteren. Er zit nog veel meer in bij mij en dat wil ik eruit gaan halen.''