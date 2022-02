Ontredderde Adriana Jelinkova: ‘Voor mijn gezondheid hebben we besloten dat het avontuur hier eindigt’

Adriana Jelinkova tijdens de eerste run van de reuzenslalom afgelopen maandag in Peking. Beeld AFP



Zonder het virus echt te hebben, heeft corona de olympische droom van skiester Adriana Jelinkova (26) wel om zeep geholpen. Kort nadat ze in Peking arriveerde, als eerste Nederlandse alpineskiester op de Spelen sinds 1952, schommelden de zogeheten CT-waarden van haar pcr-tests.

Naar Chinese maatstaven was ze enkele keren positief, maar bij de hertesten die dan standaard volgen, bleef ze negatief. Wel zat ze sinds vorige week maandag in het verscherpte close contact management, waardoor ze nagenoeg in afzondering leefde. De continue stress die Jelinkova ervoer, hebben haar uiteindelijk uitgeschakeld. Ze trok zich vandaag terug voor de slalom van morgen.

Paniekaanvallen

Jelinkova had begin januari wel corona. Ze was net op tijd hersteld om naar China af te reizen, maar de virusdeeltjes bleven in haar lichaam. Haar testwaarden schommelden, waardoor een echte positieve testuitslag – en dus uitsluiting en verplicht naar het coronahotel – als een donkere wolk boven haar hoofd bleef hangen. Maandagochtend hoorde ze op het laatste moment dat ze mee mocht doen aan de reuzenslalom, maar zonder inskiën en met een vertroebelde focus haalde ze de finish van de eerste run niet. Jelinkova vertelde die nacht niet te hebben geslapen.

Een dag later meldde Jelinkova zich af. De stress en onzekerheid speelden haar te grote parten. Op voorsprak van chef de mission Carl Verheijen en technisch Maurits Hendriks werd besloten dat ze naar huis gaat. “Het was een droom die uitkwam toen ik me vorig jaar kwalificeerde. Omdat ik zo hard heb geknokt om hier te staan, is het extra pijnlijk om te realiseren dat een aantal externe factoren grote invloed hebben gehad op mijn welzijn,” liet ze via NOC*NSF weten. “Ter bescherming van mijn gezondheid hebben wij besloten dat dit olympische avontuur hier helaas eindigt. Ik hoop dit in mijn eigen vertrouwde omgeving een plekje te geven.”

Het ging nadrukkelijk ook om haar mentale welzijn. “Het coronaprotocol beheerst op een gegeven moment je leven. Elke dag leef je als topsporter tussen hoop en vrees. De stress voorafgaande aan de wedstrijd leidde tot paniekaanvallen. Het was onzeker of ik überhaupt in staat was om te skiën. Uiteindelijk heb ik de knop omgezet en ben toch gestart. Dan mis je een poortje en is het klaar.”

Net hersteld

Jelinkova werd geboren in Tsjechië, maar groeide als kind op in Oegstgeest. Op eigen initiatief verhuisde ze op haar elfde naar Zwitserland, samen met haar moeder. Daar waren de faciliteiten voor de talentvolle skiester uiteraard beter. Voor de Spelen van 2014 en 2018 kwalificeerde ze zich niet, omdat de Nederlandse kwalificatie-eisen hoger liggen dan de internationale. Met twee top 12-noteringen in de wereldbekerwedstrijden van vorige winter, lukte het haar een jaar geleden wel. Een dag na haar officieuze plaatsing scheurde ze echter haar kruisband. Ze revalideerde tien maanden, leek net op tijd hersteld, maar toen kwam corona.

Het scenario dat zich voor Jelinkova voltrok, is het doemscenario voor alle atleten in Peking. Zeker zij die recentelijk corona hebben gehad, zullen de dagelijkse testen met spanning afwachten. Maar NOC*NSF laat weten dat niemand van de 41 andere sporters in eenzelfde situatie zit als Jelinkova, qua ‘twijfelwaarden’. Vandaag werd bekend dat momenteel 32 atleten in isolatie zitten. Het aantal positieve tests binnen de olympische bubbel ligt al dagen erg laag.