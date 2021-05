‘Onpraktische’ versoepeling voor amateurvoetbal: ‘Waardeloos’

Voetbalvereniging SDZ. Beeld Marc Driessen

‘Hassan wel op anderhalve meter, Jacco niet. Hoe ziet jullie trainingspartijtje eruit?’ Het cynisme druipt er vanaf bij de Twitterpost van de KNVB. Daarin delen ze een foto van namen van een fictief elftal waar de 27-plussers wel op anderhalve meter afstand moeten voetballen, maar de 27-minners niet.

Het uitbreiden van teamsporten van vier naar dertig personen is onderdeel van stap 2 van het versoepelplan dat demissionair premier Rutte dinsdag bekendmaakte. De anderhalve meter afstand blijft wel gelden, en dat is precies waar de crux zit volgens de voetbalclubs.

“We hebben bij Den Haag aangegeven dat dit voor het voetbal een praktisch probleem is,” licht een woordvoerder van de KNVB toe. “Je mag weer met je team trainen, maar eigenlijk ook niet. In de praktijk is dit niet te doen. Heel teleurstellend. Vooral omdat er buiten nauwelijks besmettingen plaatsvinden, terwijl sport juist bijdraagt aan de gezondheid en weerstand. Ook is het jammer dat jeugdteams niet tegen teams van andere clubs mogen spelen. De prikkel om telkens te komen verdwijnt op deze manier.”

Ronald Nijssen, voorzitter van WV-HEDW op sportpark Middenmeer in Oost, doet daar een schepje bovenop. “Waardeloos, dit is geen versoepeling. Het seizoen is afgelopen.”

Bal overschieten

De voorzitter laat het aan de teams over hoe ze omgaan met de anderhalvemeterregel. “Dit is niet te handhaven. Ik ga toch niet bij de poort paspoorten controleren? De helft van het team mag op anderhalve meter en de andere helft niet. Wie heeft die grens van 27 jaar verzonnen? 35 jaar was logischer geweest. Dat is de leeftijd dat voetballers naar de veteranen mogen.”

Hoe de anderhalvemeterregel in de praktijk heeft uitgepakt, vertelt Age Bol van voetbalclub SDW, in de buurt van Sloterdijk. “De 27-minners van de seniorenteams trainden mee met de onder 18- en onder 19-teams, terwijl de 27-plussers apart in groepjes van vier trainden.”

Toch voelt de bekendmaking dinsdag als ‘een soort van opening,’ zegt Bol. “Je kunt techniekoefeningen doen, een bal overschieten of afronden. Maar een partijspel op anderhalve meter wordt lastig en toch loop je het risico dat teams dat gaan doen.”

De clubs hopen deze zomer nog iets te kunnen organiseren. “Maar twee van onze drie velden zijn natuurgras,” zegt de voorzitter van SDW. “Daar mogen we vanaf 25 mei niet meer op vanwege onderhoud. Eigenlijk zijn we al bezig met volgend seizoen.”