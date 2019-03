Onherkenbaar Ajax liet zich in slaap sussen door PEC Zwolle

Na de fraaie 4-1 zege op Real Madrid werd bij Ajax hardop gedroomd over de kansen in de Champions League. Woensdagavond keerde de ploeg terug op aarde. De Amsterdammers lieten zich in slaap sussen door PEC en ontsnapten aan puntenverlies.



In slaap sussen?

Ja, in de eerste helft kon Ajax nog naar hartenlust aanvallen. Mike van Duinen, de snelle aanvaller van PEC Zwolle, heeft een helft lang als een soort linksback gefungeerd. Oud-Ajacied Zian Flemming was vaak de eenzame man voorin bij de Zwollenaren. Maar dat 'voorin' was geregeld zijn eigen zestienmeterlijn.



Dat biedt Ajax dan toch de mogelijkheid om het doel van PEC te bestoken?

De wedstrijd speelde zich aan één kant af, maar er was geen doorkomen aan met al die blauwhemden voor hun eigen doel. Dat deed PEC Zwolle dan wel weer goed. En na elke gemiste kans van Ajax - dat waren er toch nog wel een paar - nam het elftal van trainer Jaap Stam alle tijd om het spel te hervatten.



Voor de toeschouwers was er weinig te beleven. Op het doelpunt van Dusan Tadic na. Uit een mooie voorzet, van Zakaria Labyad, de vervanger van de licht geblesseerde Frenkie de Jong, tikte de Serviër zijn negentiende treffer van het seizoen binnen.