Ongelukkige nederlaag voor Ajax, dat de zaken behoorlijk voor elkaar had

Georginio Wijnaldum voor het doel van Ajaxkeeper Andre Onana. Beeld ANP

Het strijdplan van Ajaxtrainer Erik ten Hag kon na amper vier minuten de prullenbak in. Toen moest Mohammed Kudus, de verrassende keuze in de spits, geblesseerd het veld verlaten. Een tweede grote domper, nadat Antony in de aanloop naar de wedstrijd al was afgehaakt. Kudus en Antony waren de afgelopen weken de grote smaakmakers.

Drukte die wissel zo’n zwaar stempel op het verloop van de wedstrijd?

Dat is moeilijk te zeggen, maar prettig is het niet als een elftal dat is voorbereid op een zware wedstrijd in de Champions League zich al in de openingsfase moet aanpassen. Kudus ging, Quincy Promes kwam. Dusan Tadic ging in de spits spelen, Promes op de linkerflank.

En?

Promes was de zwakste schakel in een team dat de zaken verder behoorlijk voor elkaar had. Er ontspon zich een tactisch steekspel waarin doelkansen schaars waren. Ajax kreeg er voor rust twee, maar die waren niet aan Promes en Tadic besteed. De lob van Tadic werd door Fabinho met een omhaal vlak voor de doellijn weggehaald. Promes schoot van heel dichtbij recht op doelman Adrián af. Beide keren gaf David Neres de pass.

De wetten van de topsport zeggen: als je zelf de kansen niet benut, doet de tegenstander dat wel.

En dat gebeurde nu ook. Een heel schlemielig doelpunt. Kort nadat Promes had gemist, verslikte Perr Schuurs zich na een ingooi even in Sadio Mané. De aanvaller van Liverpool leverde een mislukt schot af, maar Nicolás Tagliafico werkte de bal in eigen doel.

Een ongelukkige nederlaag dus?

Ja, eigenlijk wel. Ajax had na rust ook nog pech bij een schot van Davy Klaassen. De uitblinker op het middenveld raakte de paal.

Had Ten Hag nog een aanvallende troefkaart achter de hand?

Hij bracht Zakaria Labyad, Klaas-Jan Huntelaar en Lassina Traoré in de eindfase nog in het veld, maar met opportunisme dwong Ajax niet veel af. Hoewel een andere invaller, Jurgen Ekkelenkamp, in de extra tijd nog een vrije schietkans kreeg, maar hij schoot hoog over. De grote kansen had Ajax echter al veel eerder gehad, en laten liggen.

Ajax André Onana 7

Noussair Mazraoui 6

Perr Schuurs 7

Lisandro Martínez 7

Nicolás Tagliafico 5

Davy Klaassen 8

Daley Blind 7

Ryan Gravenberch 8

Mohammed Kudus -

David Neres 7

Dusan Tadic 7 Wissels:

Quincy Promes (5) voor Mohammed Kudus (‘9)

Jurgen Ekkelenkamp (-) voor Davy Klaassen (’74)

Zakaria Labyad (-) voor David Neres (’74)

Klaas-Jan Huntelaar voor Perr Schuurs (’84)

Lassina Traoré (-) voor Daley Blind (’84) Liverpool Adrián 7

Trent Alexander-Arnold 7

Joe Gomez 7

Fabinho 8

Andy Robertson 7

James Milner 7

Georginio Wijnaldum 7

Curtis Jones 6

Mo Salah 6

Roberto Firmino 6

Sadio Mané 7 Wissels:

Jordan Henderson (7) voor Curtis Jones (’46)

Xherdan Shaqiri (-) voor Mo Salah (’59)

Diogo Jota (-) voor Roberto Firmino (’59)

Takumi Minamino (-) voor Sadio Mané (’59)

Rhys Williams (-) voor James Milner (’90)