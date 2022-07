Ongeïnspireerd Ajax weet ook laatste oefenduel niet te winnen

Almere-speler Niciano Grootfaam (l) in duel met Hassane Bandé. Beeld Pro Shots / Ron Baltus

De wedstrijd tegen PSV een dag eerder had een nare smaak achtergelaten, zeker bij Calvin Bassey. De verdediger, overgekomen van het Schotse Rangers, werd tijdens zijn debuut na veertien minuten met rood van het veld gestuurd en leverde daarmee een bijdrage aan de defensieve problemen van Ajax. Zondagmiddag kreeg hij in het laatste oefenduel van de voorbereiding een nieuwe kans om zich te bewijzen.

Hoewel de sterke centrale verdediger een degelijke indruk maakte, zaten er ook slordigheden in zijn spel. Zo liet hij zich te makkelijk opzij zetten door Maarten Pouwels en was de onverschrokken sliding van Pasveer de enige reden dat Basseys te korte terugspeelbal niet door Almere-spits Tijmen Wildeboer werd binnengetikt.

Met geluk op voorsprong

Naast Bassey trad Ajax in Almere aan met onder meer keeper Remko Pasveer, Portugese aankoop Francisco ‘Chico’ Conceição, Perr Schuurs en Daramy in de basis. De reserves moesten doen wat de basisspelers tegen PSV een dag eerder hadden verzaakt: winnen. Maar wie had gehoopt dat Almere City zich gewillig naar de slachtbank liet leiden, kwam bedrogen uit. De thuisploeg verstopte zich niet en was geenszins van plan het de Ajax-reserves makkelijk te maken. Pasveer moest meermaals zijn doel verdedigen – hij deed dit klemvast en met verve –, terwijl aan de andere kant van het veld Daramy slechts eenmaal gevaarlijk was.

Toch kwamen de Amsterdammers uiteindelijk op voorsprong, weliswaar vrij gelukkig. De goal werd ingeleid door een slechte uittrap van Almere-keeper Nordin Bakker, waarna Ajax-rechtsback Sean Klaiber de bal met een gelukje bij Brian Brobbey wist te krijgen. Die twijfelde geen moment en tikte de 1-0 koelbloedig binnen.

Ajax leek het daarna wel mooi te vinden en speelde de eerste helft zonder al te grote problemen uit.

Moedig, maar zonder venijn

Almere gaf echter niet op en dat betaalde zich na rust direct uit. Joey Jacobs kopte hard raak achter Pasveer en trok de stand in de 47e minuut gelijk. Wat volgde was een saai duel in de stromende regen, waarbij Ajax ongemotiveerd leek en Almere moedig, maar zonder venijn speelde.

Hoogtepunt van de tweede helft was de kleine Conceição, die in het eerste deel van de wedstrijd redelijk onzichtbaar was gebleven. De negentienjarige Portugees, overgenomen van FC Porto en inderdaad ‘de zoon van’, maakte een fraaie actie op aangeven van Perr Schuurs en zorgde voor wat vertier in de verder slaapverwekkende tweede helft.

Terwijl het weer steeds guurder werd, kregen ook Hassane Bandé en Kik Pierie speelminuten, evenals Kian Fitz-Jim, Christian Rasmussen, Tristan Gooijer, Donny Warmerdam en Sontje Hansen. Het duel werd zonder noemenswaardige momenten uitgespeeld, terwijl de gewisselde Naci Ünüvar en Conceição aan de rand van het veld handtekeningen uitdeelden.

Vanaf de tribune keek hoofdtrainer Alfred Schreuder toe.

Luister onze Ajaxpodcast Branie: