Ondermaats Ajax zit met hoofd al in Rome

RKC doelman Kostas Lamprou in duel met Sébastien Haller van Ajax. Beeld Pro Shots / Marcel van Dorst

Hoog reikte de spits met zijn rechterbeen, steeds hoger en hoger. De voorzet van Dusan Tadic was te hoog en iets te ver bij hem vandaan om te kunnen koppen. In zijn sprong tikte Haller de bal met de punt van zijn schoen in de bovenhoek. Het was een acrobatisch hoogstandje, een ‘Zlatangoal’ zoals een van de RKC’ers zei. En dat was wel goed omschreven. Er stond in Waalwijk amper een kwartiertje op de klok, maar het hoogtepunt was al geweest.

Het schitterende doelpunt paste geenszins in de lelijke wedstrijd. Ajax speelde volgens Erik ten Hag 35 minuten acceptabel, daarna kwam er zand in de motor. De trainer schaarde het duel onder de noemer ‘mag niet, gebeurt soms’. Het heeft alles te maken met de spanningsboog in een overvol seizoen. Tussen twee Europese wedstrijden houdt de mate van concentratie niet altijd over.

Wat de Ajacieden frustreerde, was het uitblijven van het tweede doelpunt. Ten Hag: “Je zag de irritatie daarover ontstaan in de loop van de tweede helft. De veldbezetting was niet goed meer, we maakten de verkeerde keuzes, stonden wel zes keer onnodig buitenspel.” Kortom: slordig en slecht.

Ondermaats optreden

De frustraties en irritaties over het ondermaatse optreden spoelden gisteravond met het douchewater weg. Ajax heeft immers veel om naar uit te kijken. Donderdag de return tegen AS Roma, zondag de bekerfinale in De Kuip tegen Vitesse en daarna volgen twee wedstrijden in de Johan Cruijff Arena waarin de landstitel kan worden behaald. Als Ajax wint van FC Utrecht (22 april) en AZ (25 april, de geboortedag van Johan Cruijff), is de club voor de 35ste keer kampioen.

Terugkijken op het gedrocht tegen RKC had niet veel zin. De thuisploeg was met een vrije trap van invaller Cyril Ngonge nog in de buurt van de gelijkmaker gekomen, maar dat liep met een sisser – de bal belandde op de lat – af. Ajax kwam zonder kleerscheuren Waalwijk uit en dat was de bedoeling geweest. Davy Klaassen ging uit voorzorg wat eerder naar de kant (beetje verkouden) en Devyne Rensch moest met krampverschijnselen worden gewisseld. De jonge verdediger zou donderdag tegen AS Roma echter sowieso niet in actie komen: hij is geschorst.

Ten Hag buigt zich de komende dagen over de puzzel. Hij gaat ervan uit dat hij in Rome weer kan beschikken over doelman Maarten Stekelenburg, verdediger Perr Schuurs en Brian Brobbey, die gisteren met een spierkneuzing aan de kant stond. Ze zijn alle drie hard nodig in de laatste en beslissende fase van het seizoen. Ook over Noussair Mazraoui had Ten Hag goed nieuws te melden: de rechtsback kampte met een bijzondere oogblessure, maar hij is op de weg terug. “Misschien dat hij voor de bekerfinale alweer deel uitmaakt van de selectie.”

Afgestraft

Donderdag moet Ten Hag nog wat schuiven achterin. Jurriën Timber zal vermoedelijk een stapje naar rechts maken: van het centrum van de defensie naar de backpositie. Hij wisselt moeiteloos van plek. Je zou bijna vergeten dat hij pas 19 jaar is en bezig aan zijn eerste seizoen in de hoofdmacht. Timber is al bijna niet meer weg te denken uit het basiselftal.

In Stadio Olimpico in Rome is hij nog nooit geweest. Lachend: “Maar er zijn wel meer plekken waar ik als voetballer nog nooit ben geweest.” Hij kijkt ernaar uit: wéér een mooie wedstrijd in Europa. Hoe hij terugkijkt op het eerste duel met AS Roma? “Dat het fijn is als je merkt dat je mee kunt, dat ik zulke wedstrijden aankan. Je komt spelers tegen die je op het niveau van de eredivisie niet ziet. Doodzonde dat we verloren. Eigenlijk hadden we hetzelfde probleem als vandaag: we verzuimden de 2-0 te maken. Tegen RKC kom je daarmee weg, in Europa wordt dat meteen afgestraft.”