Onderhandelingen tussen Ajax en kandidaat technisch directeur Julian Ward stukgelopen

Ward (41) is werkzaam bij Liverpool, waar hij na dit seizoen vertrekt. Ajax is al sinds februari vorig jaar zonder directeur voetbalzaken, nadat Marc Overmars was opgestapt vanwege beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag. Eerder is de club er ook niet in geslaagd Alex Kroes voor de functie te strikken. Ook met Ward, gespecialiseerd op de Zuid-Amerikaanse voetbalmarkt, zijn de onderhandelingen volgens bronnen bij Ajax en in Engeland nu op niets uitgedraaid.

De club speurt vooral in het buitenland naar een voetbalbestuurder met het netwerk en vermogen om grote deals te sluiten. De kandidaten die zijn gepolst, gaven nul op rekest omdat ze de eredivisie niet interessant genoeg vinden.

Volgens De Telegraaf is Ajax inmiddels in gesprek met de Duitser Sven Mislintat, die werkzaam was voor VfB Stuttgart en eerder bij Borussia Dortmund.

De technische leiding is bij Ajax op dit moment in handen van manager Klaas-Jan Huntelaar en algemeen directeur Edwin van der Sar. Huntelaar vormde een duo met Gerry Hamstra, maar van hem neemt de club afscheid.

