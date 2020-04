Onana wil weg bij Ajax: ‘Het is tijd om een stap te maken’

Andre Onana tijdens de wedstrijd tegen SC Heerenveen. Beeld BSR Agency

Andre Onana heeft zijn laatste wedstrijd voor Ajax gespeeld. Tenminste, als het aan de speler zelf ligt. De Kameroener heeft nog een contract tot medio 2022, maar wil deze zomer gebruikmaken van de afspraak die hij met de clubleiding van de Amsterdammers heeft gemaakt.

Onana verlengde vorig jaar zijn verbintenis in de Johan Cruijff Arena, bleef nog zeker een seizoen trouw aan Ajax, maar daarbij werd wel de afspraak gemaakt dat de club mee zou werken als in de zomer van 2020 een club zich zou melden onder de juiste voorwaarden. Ajax zou zich dan constructief opstellen en een marktconform transferbedrag aanvaarden.

“Begrijp me niet verkeerd, ik ben heel blij met Ajax en ben de club heel dankbaar,” zegt Onana. “Het waren vijf geweldige jaren hier. Maar nu is mijn tijd gekomen om een stap te maken. Die afspraak hebben we vorig jaar gemaakt. Ik weet nog niet wat er gaat gebeuren, maar mijn ambities en de afspraken zijn duidelijk.”

FC Barcelona

Onana kwam aan het begin van 2015 over van FC Barcelona. Die club zou nu ook een van de gegadigden zijn om de atletische doelman in te lijven. Voor Albert Botines zijn het sowieso drukke tijden. De Spaanse zaakwaarnemer van Onana merkt in deze weken opnieuw hoe goed de Kameroener in de markt ligt. Behalve Barcelona, wordt ook vanuit Engeland (Chelsea), Frankrijk (Paris Saint-Germain) en Duitsland (Borussia Dortmund) bij hem geïnformeerd naar de status en voorwaarden van Onana.

“Er is veel beweging,” aldus Botines. “Barcelona heeft nog geen officieel bod gedaan bij Ajax, maar hebben wel bij mij de verregaande interesse serieus kenbaar gemaakt. Daarbij speelt de huidige situatie van Barcelona natuurlijk ook een rol. De club moet financieel concessies doen, dus ze hebben ook geopperd om huidige doelmannen van Barcelona in de deal te betrekken.”

Coronacrisis

Botines en Onana beroepen zich op de afspraak die vorig jaar is gemaakt, alleen sinds dat moment is er veel veranderd op de transfermarkt. Door de coronacrisis zullen clubs minder actief zijn en de transfersommen flink kelderen. De grote vraag is dan ook óf en hoeveel Ajax bereid is om te zakken in de gewenste transfersom, die het verlangt voor de Kameroener.

“Andre is heel belangrijk voor ons, we willen hem natuurlijk niet kwijt,” stelt Erik ten Hag. “Maar het klopt dat er vorig jaar afspraken zijn gemaakt. Over het ontwikkelingsplaatje en een eventuele stap als de juiste club en prijs voorbijkomt. Op dit moment is er naar mijn weten geen concrete aanbieding gedaan bij Ajax.”

Overigens houden de Amsterdammers wel al maandenlang serieus rekening met een vertrek van Onana, aangezien op de achtergrond al langere tijd het vizier is gericht op potentiële vervangers voor de doelman.