Onana test negatief en keert terug bij Ajax

André Onana Beeld BSR Agency

“Ik ben weer thuis en voel me goed. Vandaag heb ik negatief getest op het coronavirus, waardoor ik morgen weer kan trainen op De Toekomst. Bedankt voor alle attente berichtjes,” schreef de 24-jarige Onana op zijn Instagrampagina.

Onana kon deze week gewoon in Amsterdam blijven, omdat Kameroen een trainingskamp heeft belegd op Nederlandse bodem. De Afrikaanse voetballers verblijven in een hotel in Amsterdam en trainen op de velden van de Koninklijke HFC in Haarlem. Onana was daar eerder deze week gewoon op te zien.

De keeper ontbreekt vrijdag in de oefeninterland tegen Japan. Die wedstrijd wordt gespeeld in De Galgenwaard, het stadion van FC Utrecht.

Ajax heeft vier andere Afrikaanse internationals deze week thuisgehouden. Noussair Mazraoui, Zakaria Labyad (beiden Marokko), Mohammed Kudus (Ghana) en Lassina Traoré (Burkina Faso) waren allemaal opgeroepen voor hun land, maar ze zouden voor oefeninterlands naar landen moeten waar code oranje of rood voor geldt. Ajax stond dat niet toe. Onana mocht wel gaan, omdat Kameroen naar Nederland kwam.