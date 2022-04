Onana onder de loep: wat valt de Ajax-keeper te verwijten?

In de rubriek Da’s Logisch analyseert Het Parool elke week ‘het spel achter het spel’. Met deze keer aandacht voor André Onana, die sinds zijn schorsing onherkenbaar keept. Of lijkt dat maar zo?

Op een vreemde voetbalzaterdag was Ajax zonder één minuut overtuigend te spelen de grote winnaar, door de uitglijder van PSV bij FC Twente. Toch was er ook reden tot zorgen voor de Ajax-supporter: de openingsgoal van Jörgen Strand Larsen leek tamelijk houdbaar, en dat was dit seizoen al vaker het geval bij André Onana.

De cijfers zijn hard. In 7 duels in de Eredivisie en Champions League incasseerde Onana dit seizoen meer goals (11) dan zijn concurrent Remko Pasveer deed (10) in 26 duels. Ook de onderliggende data zijn niet vergevingsgezind. Waar Pasveer aanzienlijk beter presteert dan je op basis van Expected Goals Against mag verwachten, geldt voor Onana het omgekeerde.

Om te kijken wat er precies misgaat voor Onana sinds zijn dopingschorsing, loont het om elk van zijn elf tegengoals te bekijken. Bij hoeveel tegentreffers treft de goalie zelf (deels) blaam?

Tegengoal 1: Rachid Ghezzal (Besiktas-uit)

De rechtsbuiten van de Turkse thuisploeg schiet als penaltynemer de bal snoeihard in de rechterbovenhoek.

Hier valt Onana natuurlijk niets te verwijten.

Oordeel: geen schuld

Tegengoal 2: Iñigo Cordoba (GAE-uit)

Het van richting veranderde schot van de Bask belandt met een hoge boog achter Onana.

Een nieuwe stunt in de maak?! @GAEagles leidt met 1-0 dankzij Iñigo Córdoba! 😨#gaeaja pic.twitter.com/wa3m32Trj5 — ESPN NL (@ESPNnl) 27 februari 2022

Ook hier kan Onana niet meer doen dan hij deed.

Oordeel: geen schuld (2)

Tegengoal 3: Philippe Rommens (GAE-uit)

Bij de tweede goal van Go Ahead gaat er bij Ajax enorm veel mis. Maar van een keepersfout is geen sprake.

Beeld Screenshot ESPN

Van dichtbij roeit Rommens de bal in de bovenhoek.

Oordeel: geen schuld (3)

Tegengoal 4: Michiel Kramer (RKC-thuis)

Bij de countergoal van Kramer staat Onana nagenoeg optimaal gepositioneerd. Hij is ver uit zijn doel gekomen, maar niet zó ver dat hij met een goed getimede kapbeweging voorbij te dribbelen is.

Beeld Screenshot ESPN

Maar de afwerking van spits Kramer is ronduit goed. Hij schiet de bal onder het uitgestoken linkerbeen van Onana door.

Oordeel: geen schuld (4)

Tegengoal 5: Richard van der Venne (RKC-thuis)

De volgende countergoal van RKC is de eerste tegentreffer waarbij wel over de rol van Onana gediscussieerd mag worden.

😱 In de tweede helft draait @RKCWAALWIJK het helemaal om, dankzij doelpunten van Michiel Kramer en Richard van der Venne staat het 2-2! 👏



📺 ESPN2

#️⃣ #AJARKC pic.twitter.com/aHco4idvVS — ESPN NL (@ESPNnl) 6 maart 2022

De RKC-middenvelder krijgt op de tegenaanval weliswaar een vrije schietkans en plaatst zijn poging laag in de verre hoek, maar de bal lijkt niet onhoudbaar. Onana lijkt hier één stap te veel naar links te hebben gedaan. Een niet al te hard ingeschoten bal van 14 meter afstand is doorgaans namelijk een prooi voor hem.

Oordeel: deels schuld (1)

Tegengoal 6: Issa Kallon (Cambuur-uit)

Aan de goal van Kallon valt weinig te doen.

Beeld Screenshot ESPN

Bij een schotpoging van vier meter afstand valt er voor een doelman doorgaans weinig eer te behalen.

Oordeel: geen schuld (5)

Tegengoal 7: Patrick Joosten (Cambuur-uit)

Bij de tweede goal van Cambuur is het Nico Tagliafico die een cadeautje geeft.

Beeld Screenshot ESPN

Na het balverlies van de Argentijn moet Onana als de wiedeweerga uitkomen op Mitchell Paulissen. De middenvelder van Cambuur behoudt het overzicht en legt breed op Patrick Joosten. De vleugelspits kan in een leeg doel de 2-2 binnenschieten.

Oordeel: geen schuld (6)

Tegengoal 8: Darwin Núñez (Benfica-thuis)

Bij de belangrijkste tegengoal voor Ajax in het seizoen 2021/’22 ziet Onana er niet best uit.

'77 Benfica scoort!! 😱



Onana zit helemaal mis en Núñez kan vrij inkoppen!!



Ajax heeft nog krap kwartiertje om uitschakeling te voorkomen#ZiggoSport #UCL #AJABEN pic.twitter.com/TeCse9gipL — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) 15 maart 2022

Toch is de goal van Benfica niet geheel de schuld van Onana, zoals bovenstaande tweet en de commentator doen voorkomen. Allereerst is de ‘set-up’ van Ajax bij de vrije trap van Benfica vreemd. Jurriën Timber, toch niet bekend om zijn capaciteiten in het luchtruim, staat op Núñez, een van de beste aanvallende koppers in het topvoetbal. Daarnaast krijgt Timber geen zonale hulp bij het afstoppen van de Uruguayaan. Ajax had meer kunnen doen om te voorkomen dat Núñez op de rand van Onana’s vijfmetergebied kwam. Maar, fair is fair, de doelman gaat hier ook zeker niet vrijuit.

Oordeel: deels schuld (2)

Tegengoal 9: Luis Sinisterra (Feyenoord-thuis)

Hier voorkomt Onana eerst nog een treffer, door goed zijn doel te verkleinen op de vrij doorgekomen Guus Til.

Luis Sinisterra zet @feyenoord op 0-1! De Klassieker is los ⚡️#ajafey pic.twitter.com/cL1yCLptN6 — ESPN NL (@ESPNnl) 20 maart 2022

Dat de bal in de rebound bij Sinisterra terechtkomt, valt niet op Onana’s conto te schrijven.

Oordeel: geen schuld (7)

Tegengoal 10: Guus Til (Feyenoord-thuis)

Over de tweede treffer van Feyenoord kreeg Onana flink wat kritiek te verduren. De doelman zou te snel naar de grond zijn gegaan.

⚽️ Een fout van Steven Berghuis leidt tot de 1-2 van Guus Til! @feyenoord weer op voorsprong.#ajafey pic.twitter.com/KhuCqGKq56 — ESPN NL (@ESPNnl) 20 maart 2022

Toch kun je zelfs met een kritische blik lastig stellen dat Onana de treffer had kunnen voorkomen. De aanvallende middenvelder van Feyenoord schiet van negen meter afstand op doel. Onana kiest zijn linkerhoek, Til schiet in de andere.

Oordeel: geen schuld (8)

Tegengoal 11: Jörgen Strand Larsen (Groningen-uit)

De eerste tegengoal voor Onana waar echt geen verzachtend argument bij aan te dragen is.

🇳🇴 Jørgen Strand Larsen slaat weer toe! @FCGroningen op voorsprong tegen Ajax.#groaja pic.twitter.com/NWCSTNW13F — ESPN NL (@ESPNnl) 2 april 2022

Dit is een keepersfout. Zowel qua positionering als qua reddingspoging.

Oordeel: schuld (1)

Toegegeven, tegen Groningen oogde Onana bibberiger dan ooit, en niet alleen bij de houdbare tegengoal van Strand Larsen. Maar om van een crisis te spreken bij de Ajax-doelman, gaat erg ver.

Bij acht van zijn elf tegentreffers kan niemand met droge ogen beweren dat Pasveer ‘hem wel gehad zou hebben’. Bij de drie tegengoals waar hij er niet best uitzag, is er bij twee nog een verzachtende omstandigheid aan te dragen. Onana lijkt dus ook het slachtoffer van het negatieve sentiment rondom zijn schorsing en transfer, en het feit dat Ajax opeens grote kansen weggeeft. Het keepersvak is soms ondankbaar.

