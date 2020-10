‘Onana mist interland Kameroen vanwege corona’

Andre Onana. Beeld BSR Agency

Onana is met de nationale ploeg van Kameroen op trainingskamp in Nederland. Vrijdag staat in de Utrechtse Galgenwaard een duel met Japan op het programma. De overige Afrikanen uit de selectie van Ajax kregen vanwege het coronavirus geen toestemming van de Amsterdamse club om af te reizen voor een interland.

Noussair Mazraoui, Zakaria Labyad (beiden Marokko), Mohammed Kudus (Ghana) en Lassina Traoré (Burkina Faso) zijn om die reden in Amsterdam gebleven.