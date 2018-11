Onana maakt blunder goed door cruciale redding slotfase

Aan de mooie Europese reeks van Ajax komt maar geen einde. In Lissabon tegen Benfica bleef de ploeg voor de tiende keer op rij ongeslagen.



Maar het was een zware bevalling?

Nogal. Ajax is echter fit, ondanks het feit dat de ploeg met drie voorronden in de Champions League al lang onderweg is dit seizoen. Ook in de vechtwedstrijd tegen Benfica maakte Ajax na rust een betere indruk.



Voor rust was Benfica de bovenliggende partij?

Duidelijk. Al werd de treffer van de thuisploeg ingeleid door een fout en een zeldzame blunder van doelman André Onana.



Wat gebeurde er?

De keeper dacht bij een terugspeelbal de instormende spits Jonas uit te kappen, maar hij vergiste zich in de snelheid van de Braziliaan. Onana kon de bal nog net over de zijlijn schieten. Maar uit de ingooi maakte de Kameroener een nog grotere blunder. Hij liep onder de bal door waarna Jonas de hoek voor het uitzoeken had.



Maar Onana krijgt toch een voldoende?

Ja, vanwege zijn cruciale redding in de slotseconde op een schot van Gabriel. Hij redde weergaloos met de voet.



Waarom kwam Ajax nauwelijks tot kansen?

De tactiek met Dusan Tadic in de spits werkte tegen Bayern München prima, maar nu niet. Ajax kon de Serviër nauwelijks bereiken, of met hoge ballen waarmee Tadic niets kon uitrichten. Hij moest een man meer creëren op het middenveld en als aanspeelpunt fungeren - dat lukte niet.



Maar na rust scoorde Tadic toch?

Na een prachtige dieptepass van Hakim Ziyech. Tadic vocht zich langs zijn tegenstander en gleed de bal subtiel over de doellijn. Het was symbolisch voor de krachtsinspanning die Ajax moest leveren voor een gelijkspel.



En nu?

Heeft Ajax de kans om de achtste finales van de Champions League te halen nog altijd in eigen hand. Bayern gaat met 10 punten aan kop in Groep E. Ajax volgt met 8 punten en houdt 4 punten voorsprong op Benfica. Ajax kan zich over drie weken kwalificeren in Athene.



Zonder Nicolás Tagliafico.

Hij is geschorst. De Argentijn kreeg woensdagavond geel en mist het duel met AEK.