Onana keert terug, maar Pasveer blijft staan

Doelman Remko Pasveer tijdens de eredivisie wedstrijd Heracles - Ajax zaterdag 30 oktober. Beeld Pro Shots / Niels Boersema

Het is een gevoelig onderwerp. Niet alleen bij de fans, die al hebben laten weten Andre Onana niet te zullen steunen mocht hij het doel van Ajax weer gaan verdedigen, maar ook binnen Ajax. Er is veel aan gedaan om de keeper uit Kameroen te helpen, nadat hij was betrapt op doping, maar een poging om zijn contract (dat na dit seizoen afloopt) te verlengen, is mislukt. Onana vertrekt in juli gratis naar een andere club en Ajax heeft het nakijken.

Uit zakelijk oogpunt is dat een hard gelag voor Ajax. De club leeft tegenwoordig op grote voet en heeft inkomsten uit transfers hard nodig. Onana leek de rest van zijn tijd bij Ajax op trainingsveld C te moeten doorbrengen, totdat eerste keeper Maarten Stekelenburg aan het begin van dit seizoen een zware liesblessure opliep. Als je het technisch directeur Marc Overmars had gevraagd, had hij vermoedelijk het liefst zelf voor een half jaar een paar handschoenen aangetrokken, maar met Overmars (1 meter 73) tussen de palen is de ploeg wel erg kwetsbaar bij hoge ballen.

Begrijpelijke keuze

Donderdag, een dag na Borussia Dortmund-Ajax, zit de straf van Onana erop en is hij weer speelgerechtigd voor Ajax. Hij traint alweer mee met de A-selectie. “Een weloverwogen beslissing,” noemde trainer Erik ten Hag het zaterdagavond na het zwakke optreden tegen Heracles (0-0). Tussen zijn woorden door proefde je dat er op de burelen van de Arena wel wat harde noten zijn gekraakt over de rentree van Onana. De ‘sportieve gronden’ wogen uiteindelijk het zwaarst. Ten Hag: “Ajax moet de beste spelers inzetten die er ter beschikking zijn. We hebben een sterk team van keepers nodig. Als daar gaten in vallen, moet je in actie komen.” En over het statement van de F-side dat Onana het bij hen heeft verbruid, zei de trainer: “Ook de F-side wil dat Ajax succesvol is. Dit is de beste beslissing voor de club.”

Voorlopig is Remko Pasveer (37) eerste keus. De doelman heeft zich na een wankel begin opgericht en is al een paar weken een van de uitblinkers bij Ajax. Tegen Borussia Dortmund, PSV en ook zaterdag tegen Heracles hield hij met een serie reddingen zijn doel schoon. Wat hij vindt van de beslissing om Onana op te nemen in de A-selectie? “Een begrijpelijke keuze na het wegvallen van Maarten Stekelenburg. Er zijn geen afspraken gemaakt. Ik moet gewoon mijn best doen en de trainer beslist wie hij opstelt. Er is op elke positie een concurrentiestrijd, dus ook voor de keeper. Ik word er niet zenuwachtig van.”

Pasveer is sowieso niet snel uit zijn evenwicht te brengen. Toen hij in Almelo in de 62ste minuut plotseling oog in oog stond met Noah Fadiga, gaf de keeper geen krimp. Ten Hag: “Eerlijk is eerlijk, het had vanavond slechter kunnen aflopen voor ons. Het is moeilijk scoren tegen Ajax, met dank ook aan Pasveer. Hij is mijn eerste keus tussen de palen.”

Armetierig spel

Slechts twee doelpunten hoefde Ajax in deze competitie te incasseren, tegen FC Twente (1-1) en FC Utrecht (0-1). Toch heeft de koploper al zeven verliespunten. Twee minder dan PSV, dat al zeventien goals om de oren kreeg.

Net als tegen FC Utrecht lukte het Ajax zaterdag niet om in negentig minuten een doelpunt te maken, terwijl het elftal in topwedstrijden juist op schot was. Ook in Almelo dienden de kansen zich aan. Alleen in de eerste helft al werd rechtsbuiten Antony via een snelle verplaatsing van de linkerkant van het veld vier keer vrijgespeeld, maar de Braziliaan talmde te lang met de bal of zijn schoten misten venijn of richting.

Op het door de regen spekglad geworden kunstgrasveld daalde het spelniveau na een uur naar een bedenkelijk niveau. Ook met Davy Klaassen binnen de lijnen (voor de onzichtbare Steven Berghuis) en met David Neres als invaller voor Antony bleef het armetierig wat Ajax liet zien. Neres leverde in de slotfase nog wel een loepzuivere voorzet af aan Dusan Tadic, maar de kopbal van de Serviër werd op de fraaie wijze gekeerd door doelman Janis Blaswich. In de extra tijd had Blaswich ook een passend antwoord op de harde vrije trap van Tadic.

