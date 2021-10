Onana is terug in de Ajaxselectie, maar zit vermoedelijk vooral op de bank

Beeld Pim Ras Fotografie

Andre Onana (25) kreeg donderdagochtend te horen dat hij per direct weer onderdeel uitmaakt van het eerste elftal. De keeper uit Kameroen trainde sinds begin september met de beloften. Op dat moment mocht hij de clubtraining weer oppakken, nadat zijn schorsing door het sporttribunaal CAS was teruggebracht van een jaar naar negen maanden. Daardoor is Onana volgende week ook weer speelgerechtigd.

Tot de ‘degradatie’ besloot Ajax ook omdat Onana’s handtekening onder een nieuw contract en vervolgens ook een transfer uitbleven. Daardoor verdient de koploper van de eredivisie hoogstwaarschijnlijk niets aan hem, ook omdat in de Arena sterk wordt vermoed dat de in 2015 voor een paar ton van Barcelona overgenomen keeper na dit seizoen transfervrij naar Internazionale verkast.

Onana, die voor de zekerheid wel door Ajax ingeschreven werd voor de Champions Leagueduels, leek zijn laatste wedstrijd voor Ajax dan ook al te hebben gekeept. Volgens directeur Marc Overmars ligt de langdurige blessure van Maarten Stekelenburg aan de promotie ten grondslag. “Mijn standpunt was helder, maar daarna kwam het nieuws dat Stekelenburg dit seizoen is uitgeschakeld. Het belang van Ajax staat voorop. Zo bezien is het goed dat hij zich weer bij het eerste elftal meldt.”

Blunder goedgemaakt

Het is echter de grote vraag voor de korte termijn of Onana ook weer eerste keeper wordt. Die kans lijkt vooralsnog klein. De roep om Onana klonk steeds luider na een blunder van Pasveer in Lissabon en de tegengoal tegen FC Utrecht. Die pareerde de 37-jarige routinier met sterke optredens tegen Heerenveen en PSV en vooral een glansrol tegen Borussia Dortmund.

Trainer Erik ten Hag stelde daarop dat Pasveer zich een ‘waardevolle’ Ajaxdoelman toonde bij wie hij ‘geen enkele bedenking’ had. In dat opzicht is een nieuwe keeperswissel niet logisch te noemen. Pasveer is inmiddels in topvorm, blijkt ook uit het hoogste reddingspercentage van alle keepers, waarmee hij Ajax soms door lastige fases sleepte.

Afrika Cup

Een snelle terugkeer onder de lat, waar een deel van de achterban niet meer op zit te wachten, is ook riskant doordat Ajax na de jaarwisseling Onana vrijwel zeker moet afstaan voor de Afrika Cup. Moet Pasveer dan plaatsmaken voor een keeper die de club eerst voor een maand en vervolgens voorgoed zal verlaten?

Daar komt bij dat niemand weet welk effect negen maanden absentie en die aanhoudende dopingsoap hebben gehad op geest en spel van Onana. Hij trainde in het buitenland individueel door, waarna hij zich tussen de jonkies op De Toekomst een professional toonde. Aanvoerder Dusan Tadic zag daar een ‘good shape’ bij Onana, die hij tot de wereldkeepers zegt te scharen. Zo onderhouden de (voormalig) teamgenoten een goede band met de dopingzondaar.

In januari mag de club de markt weer op. Maar als je een topkeeper in huis hebt en doorbetaalt, waarom zou je dan geen gebruik van hem maken? Ten Hag ziet in de jacht op succes het hebben van meerdere opties op elke positie als noodzaak. “We moeten niet naïef zijn. Andre is een fantastische keeper die veel voor Ajax heeft betekend en hij is fit. Voor Ajax is het belangrijk dat wij een brede en goede selectie hebben. Daarin is plaats voor Andre.”