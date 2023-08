Onana is een geweldige aankoop voor United, al sloeg hij twee gasten van de Wolves tegen de vlakte

Sportjournalist Henk Spaan recenseert dagelijks spelers, coaches en andere personen in de sportwereld in de rubriek Spaan geeft punten. Reageren? h.spaan@parool.nl

Een 8 voor André Onana

Ten Hag heeft de boel in Manchester nog niet op orde. Bruno Fernandes is niet in vorm, Christian Eriksen was een roestige invaller, Rashford observeerde het gras en Antony was Antony. De beste spelers van Manchester United stonden achterin: Varane, Shaw, Wan-Bissaka en Onana, vooralsnog een uitstekende aankoop. Weliswaar sloeg hij bij de stand 1-0 in blessuretijd twee gasten van de Wolves tegen de vlakte, een aanslag die de scheids en de VAR ontging en wat hen een schorsing opleverde, maar verder pakte Onana alles. Als Ten Hag kort voor tijd McTominay laat invallen, weet je dat er problemen zijn die de schoonheid naar het tweede plan duwen. Een uur of twaalf later zagen we voetbal dat McTominay slechts in een ver verschiet door een mist van ontroering zou kunnen waarnemen. Hermoso, Bonmati en Paralluelo waren de namen. Scott McTominay niet.

Luister onze Ajaxpodcast Branie