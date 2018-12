Onana groot vraagteken voor duel met Bayern

De doelman viel zaterdag tijdens de gewonnen uitwedstrijd tegen PEC Zwolle (4-1) uit met klachten aan een hamstring. Hij moest zich laten vervangen door Kostas Lamprou, die een onzekere indruk maakte.



Ten Hag hoopt dat Onana woensdag weer tegen Bayern München kan uitkomen in de Champions League. "Maar dat is nu even afwachten, zolang we hem niet hebben onderzocht," zei hij.



Dolberg

Ook Donny van de Beek moest zich tegen PEC Zwolle laten vervangen. "Maar ik denk dat hij er woensdag wel weer bij is," verklapte Matthijs de Ligt. "Hij kreeg een knie in een bovenbeen."



Onduidelijk is wel of Kasper Dolberg tegen Bayern München kan uitkomen. De aanvaller ontbrak in Zwolle wegens een knieblessure. Hakim Ziyech lijkt wel klaar voor een rentree, na een knieblessure. Trainer Ten Hag hield hem in Zwolle nog op de bank.