Onana de onklopbare: ‘Die clean sheets zijn van ons allemaal’

Na een topprestatie in de Champions League, won Ajax zondag in Den Haag op de automatische piloot. Zonder imponerend spel, maar wel met opnieuw een onverslaanbare doelman onder de lat: Andre Onana (23).

“Ho, ho, een clean sheet is niet van mij alleen. Die is van de verdediging, maar eigenlijk van het hele team.”



Andre Onana stond zondag, een kwartier na afloop van de 0-2 zege, op zijn kenmerkende wijze de media te woord. Waar de doelman binnen de lijnen vol overgave tekeergaat om zichzelf te onderscheiden, drukt de Kameroener zich buiten het veld altijd op bescheiden en kalme toon uit. Zelfs als het over een katachtige redding gaat, zoals in de eerste helft, toen hij een vrijwel zekere treffer van ADO-spits Michiel Kramer voorkwam. “Voor die reddingen sta ik onder de lat bij Ajax. Dat is mijn job, ballen tegenhouden. Dat heb ik gedaan.”

Niet alleen zondag. Onana was in de afgelopen weken vrijwel onklopbaar. In het tweede seizoensblok, dat zondag werd afgesloten, hoefde hij slechts twee keer een bal uit het net te halen. Vijf clean sheets in zeven duels, waarbij in de laatste 608 minuten alleen PSV-topscorer Donyell Malen hem verschalkte. In de 16 officiële wedstrijden dit seizoen hield Onana tien keer de nul.

Contrast

Het zijn cijfers die in contrast staan met het beeld dat Ajax bij balverlies oproept. De Amsterdammers lijken elk duel defensief kwetsbaar. Ook zondag had ADO voor rust twee grote kansen om de bezoekers pijn te doen. Toch kon Onana na negentig minuten gewoon weer de nul koesteren.

Het vertrouwen in de kracht van Onana leek bij de Ajacieden in de tweede helft dan ook heel nadrukkelijk de overhand te nemen. Waar de ploeg in de eerste helft nog met energiek aanvalsspel de ene na de andere kans creëerde, liet Ajax in de tweede helft weinig meer zien. Zodoende was een treffer van Klaas-Jan Huntelaar in de openingsfase en één van invaller David Neres in de slotfase, beide op aangeven van Hakim Ziyech, voldoende om ADO af te schudden.

“Dat het na rust niet goed was, dat is duidelijk. Maar het ging vandaag om de overwinning, want we wisten dat het niet makkelijk zou worden hier.”

Onana wijst naar buiten, naar het kunstgras. “Maar het is niet alleen het veld, dit was op allerlei vlakken een belangrijke mentale test voor ons.” Van de Champions League naar de eredivisie, van een zomeravond in Mestalla naar een kletsnatte en gure herfstmiddag in Den Haag. “En als je dan met 0-2 wint, dan ben je geslaagd voor de test.”

Een groot deel van de spelers waaiert maandag uit om met hun land in actie te komen. Zo stapt Onana in het vliegtuig naar Tunesië voor een oefenduel met zijn Kameroen. “Daar schijnt de zon,” voegt hij eraan toe.

Vol vertrouwen laat hij Amsterdam voor tien dagen achter zich, wetende dat zijn persoonlijke prestaties en de teamprestaties van Ajax uitstekend zijn. “Dit was een prima reeks duels, waarin we als ploeg zijn gegroeid. Ik heb ook echt het gevoel dat we als verdediging steeds beter worden. Het was even omschakelen, voor iedereen, ook voor mij. In de eerste wedstrijden van dit seizoen hoorde ik mezelf nog vaak de naam van Matthijs de Ligt roepen. Maar die was allang vertrokken. Het zit zo in je hoofd, ik was gewend om hem te coachen. Nu staat Joël Veltman naast Daley Blind voor me, en dat loopt gewoon goed. En we kunnen verdedigend alleen maar groeien. Die clean sheets zijn dus van ons allemaal.”