Onafhankelijk onderzoek naar chaos rond Champions Leaguefinale

Franse politie spuit traangas richting een Liverpoolfan voorafgaand aan de Champions Leaguefinale in Parijs. Beeld Getty Images

Voorafgaand aan de finale tussen Real Madrid en Liverpool liep het buiten het stadion uit de hand. Duizenden Engelse supporters kwamen het Stade de France niet in, naar verluidt omdat ze valse kaartjes hadden. Heel wat mensen klommen over de hekken en wisten zo het stadion alsnog binnen te dringen. In een poging om de situatie onder controle te krijgen, gebruikte de politie traangas en pepperspray. Vanwege de onveilige situatie moest de wedstrijd met ruim een half uur worden uitgesteld.

“Het uitgebreide onderzoek zal de besluitvorming, verantwoordelijkheden en gedragingen van alle betrokkenen bij de finale onderzoeken,” meldt de Uefa in een verklaring. Het onderzoek wordt geleid door de Portugees Tiago Brandão Rodrigues, lid van het Portugese parlement en voorzitter van de parlementaire commissie voor milieu en energie.

“Er zal bewijs worden verzameld via alle relevante partijen en de bevindingen van het onafhankelijke rapport zullen na voltooiing openbaar worden gemaakt en na ontvangst van de bevindingen gaat de Uefa vervolgstappen overwegen,” aldus de Europese voetbalbond.

Iets meer dan honderd mensen zijn gearresteerd rond het duel. 29 van hen werden opgepakt in of nabij het stadion. Ongeveer de helft van die personen had volgens de Franse autoriteiten de Britse nationaliteit. Er zijn 238 mensen gewond geraakt. In bijna alle gevallen zou het gaan om lichte verwondingen en konden de slachtoffers ter plaatse worden behandeld door hulpverleners.