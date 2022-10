Olympische titels blijven onwerkelijk voor Irene Schouten: ‘Ik zat die weken in een flow en ik ging gewoon’

Irene Schouten werd in februari op de Winterspelen in Peking driemaal olympisch kampioen. Ruim een halfjaar later, met een nieuwe schaatswinter in aantocht, is er nog altijd de verbazing. ‘Ik denk nu juist: wow, hoe heb ik dat gedaan?’

Op de ploegpresentatie van Team Zaanlander in Zaandam is werkelijk niemand te vinden die niets wil van Irene Schouten. Ze gaat bijzonder ontspannen met de situatie om, hangend over de tafeltjes tijdens de gesprekken die omwille van het drukke schema nooit langer dan tien minuten mogen duren. Ja, haar leven is veranderd, tegelijkertijd wil ze juist terug naar het oude.

Nederland zag haar bepaald niet wekelijks in een quiz op tv. Toch voelde het wel degelijk als ‘een gekkenhuis’. “Ik word nog steeds een beetje geleefd,” zegt Schouten. “Nu nog krijg ik elke dag aanvragen, maar ik heb vooral heel veel ‘nee’ gezegd. Kijk, ik heb de twee jaar voor de Spelen als een zombie geleefd. Mijn vriendinnen bijna niet gezien, mijn familie ook niet. Terwijl dat toch het leukste is. Na de Spelen heb ik gezegd: daar wil ik veel tijd voor vrijmaken.”

Dat is maar matig gelukt, zegt Schouten. “Niet zo veel als ik hoopte. Ik ben nu op een leeftijd dat mijn vriendinnen kinderen krijgen. Maar als die kindjes jarig zijn, kan ik er vaak niet bij zijn. Dan ben ik of wéér op trainingskamp, of net terug en dan staan er heel veel dingen gepland. Soms voel ik mij daar wel een beetje schuldig over. Dat vind ik moeilijk. Ik zeg wel elke keer: dit duurt nog een paar jaar. Want dit kun je niet heel je leven blijven doen.”

Schaatsicoon van Nederland

Maar de komende vier jaar dus nog wel, want zo lang tekende Schouten bij de ploeg van Jillert Anema en Arjan Samplonius. 30 jaar is ze, droomwinter op haar netvlies, met olympisch goud op de 5000 meter, de 3000 meter én de massastart, brons op de ploegenachtervolging, en de wereldtitel allround. In één winter, en goedbeschouwd twee weken, groeide ze uit tot een van de schaatsiconen van Nederland.

Ze voelt zich thuis bij de ploeg. Mag zichzelf zijn, zegt ze. Kreeg ook de vrijheid om het trainingskamp naar Livigno van de ploeg in te ruilen voor een trip met haar man Dirkjan Mak en twee inlineskaters naar Colombia. “Ik ben heel blij dat ik dat heb gedaan. Het zou anders mijn achtste keer Livigno zijn geworden en daar zat ik elk jaar al met tegenzin. Vorig jaar wilde ik ook al niet, maar toen moest alles wijken voor de Spelen. Nu wilde ik iets anders en Jillert begreep dat. Sommigen gaan naar een nieuwe ploeg voor een nieuwe prikkel. Ik wil graag blijven, maar dan moet ik wel kijken hoe we toch een nieuwe prikkel kunnen toevoegen. Het was echt een bijzondere trip en heel mooi fietsen en skeeleren daar. ”

Het was ook daar, in Zuid-Amerika, dat Schouten in september voor het eerst iets van haar gouden races in Peking terugzag. “Dan komt het allemaal een beetje terug. En kwamen ook de vragen. Al snel dacht ik: ik weet niet hoe het is gelukt. Ik denk nu juist: wow, hoe heb ik dat gedaan?”

Groot vraagteken

Het harde werk is ze uiteraard niet vergeten, maar het omgaan met de druk als favoriet, drie keer... En daarna ook nog het WK allround. “Ik heb Miho Takagi hier zitten. Zij is zo’n goede schaatser, hoe kan het dat ik haar heb verslagen? Ik zat die weken in een flow en ik ging gewoon.”

Die flow is ze nu even kwijt. Deze winter is een vraagteken. “Ik denk wel dat ik het niveau van vorig jaar kan halen, dat ik een stapje heb gemaakt. Maar in het jaar dat ik niet vooruitkwam op de skeelers en de fiets, had ik juist mijn doorbraak op het ijs. Ik weet totaal niet hoe ik deze winter ga rijden. Misschien ben ik in Calgary het reizen wel zat en ga ik mentaal knoeien. Ik heb het er in elk geval met Jillert en Arjan over gehad dat ik pas tijdens het seizoen ga kijken wat mijn doel wordt. Het EK allround of de WK afstanden. En of ik meer 1500 meters ga rijden, of juist de marathons. Ik zal nog niet meteen top zijn, maar dat is geen probleem. Het komt wel weer.”