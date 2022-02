Olympische skispringers gediskwalificeerd vanwege te ruim zittende pakken

De Duitse skispringster Katharina Althaus tijdens haar eerste sprong van de landenwedstrijd voor gemengde teams. Althaus werd gediskwalificeerd omdat haar pak te ruim zou hebben gezeten waardoor ze een voordeel bij de vlucht zou hebben gehad. Beeld REUTERS

De reden voor het diskwalificeren van de deelnemers uit deze landen die behoorden tot de medaillekandidaten, is dat hun springpakken niet voldeden aan de regels. Zo zat het pak van de Duitse Katharina Althaus, die individueel nog zilver had gewonnen, niet strak genoeg bevestigd en dat kan volgens de internationale skifederatie FIS voordeel opleveren bij het zweven door de lucht. De Japanse Sara Takanashi, de Oostenrijkse Daniela Iraschko-Stolz en de Noorse Anna Odin Ström werden om dezelfde reden gediskwalificeerd.

Slovenië profiteerde en won het goud. Rusland greep het zilver en Canada mocht verrassend het brons in ontvangst nemen. Voor de Sloveense Ursa Bogataj was het al haar tweede gouden plak op de Spelen van Peking, want ze had eerder de individuele titel veroverd op de kleine schans.

Vooral Duitsland voelde zich zwaar benadeeld. Dat land is viervoudig wereldkampioen bij de gemengde teams. “Wat een poppenkast. Ik ben ongelooflijk boos en ik begrijp het niet. Katharina droeg hetzelfde pak als zaterdag in de vrouwenwedstrijd,” zei de Duitse bondscoach Stefan Horngacher. “We hadden supersprongen. Hier kun je alleen maar heel teleurgesteld over zijn.”

De pakkenrel betekende wel een smet op het schansspringen, dat sinds de Spelen van 1924 deel uitmaakt van het olympisch programma. De vrouwen deden voor het eerst mee bij de Spelen van 2014 in Sotsji. In Beijing werd de gemengde wedstrijd, met twee springers en twee springsters per land, voor het eerst gehouden.