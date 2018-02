Olympische ploeg gehuldigd in Olympisch Stadion

Huldiging olympiërs begonnen

De Nederlandse olympiërs zijn in het Olympisch Stadion gehuldigd. Voor honderden toeschouwers en onder leiding van chef de mission Jeroen Bijl betraden de atleten het podium op de aangelegde Coolste Baan van Nederland.



Min of meer in volgorde van succes werden de 'helden' van Pyeongchang naar voren geroepen. Ireen Wüst, winnares van goud op de 1500 meter en zilver (3000 en ploegachtervolging) kwam met de vaderlandse vlag als laatste naar binnen.



Namens sportkoepel NOC*NSF stak André Bolhuis zijn bewondering niet onder stoelen of banken. "Het was fantastisch wat jullie hebben laten zien," sprak de voorzitter. "Geweldig. Jullie mogen trots zijn op de manier waarop jullie ons land in de internationale sportwereld hebben vertegenwoordigd."



Bijl wilde niet één prestatie als hoogtepunt noemen. "Voor mij waren alle medailles een hoogtepunt, allemaal met een eigen verhaal waarvoor is gestreden. Samen hebben ze het erg goed gedaan.''



Sven Kramer analyseerde zijn optredens nog een keer. "De eerste week met goud op de 5000 meter was fantastisch, de tweede met de 10 kilometer teleurstellend. Maar achteraf moet ik tevreden zijn met mijn 'hattrick' op de 5 km."



In verband met het naderende wereldkampioenschap sprint in China waren enkele schaatsers achtergebleven in Azië, onder wie Kjeld Nuis en Jorien ter Mors. Nuis, twee keer goed voor goud, bedankte via een filmpje wel de toegestroomde fans in Amsterdam.