Olympische medaillewinnaars worden bij terugkomst gehuldigd in Amsterdamse Hilton Hotel

Medaillewinnaars worden ontvangen in het Hilton Hotel. Beeld Eva Plevier

Vorig jaar werden de sporters die een medaille wonnen op de Olympische Spelen van Tokio na terugkeer gehuldigd op het strand van Scheveningen. De huldiging van de medaillewinnaars van de Paralympische Spelen vond plaats op Sportcampus Zuiderpark in Den Haag.

“De huldigingen in Nederland zijn ons en de sporters heel goed bevallen, dus we zetten het dit jaar voort,” zegt Els Dijkhuizen, marketingdirecteur van Heineken Nederland, dat de huldiging met sportkoepel NOC*NSF organiseert. “Dit keer ontvangen we onze olympische en paralympische helden daarom in onze hoofdstad Amsterdam, kort nadat zij voet op Nederlandse bodem hebben gezet.”

De huldiging van de medaillewinnaars van de Paralympische Winterspelen (4-13 maart) vindt plaats op maandag 14 maart, in de Heineken Experience in Amsterdam. Alle sporters die eremetaal pakken in Beijing krijgen onder meer een zogeheten eretegel.

Voorheen vonden de huldigingen van medaillewinnaars plaats in het Holland Heineken House in de stad die de Spelen organiseert, maar vanwege de coronapandemie was dat zowel vorig jaar in Tokio als nu in Beijing niet mogelijk. Op beide Spelen mochten en mogen geen buitenlandse toeschouwers aanwezig zijn.