Olympiërs gehuldigd in Olympisch Stadion

'TeamNL heeft het fantastisch gedaan'

TeamNL heeft zeer goed gepresteerd bij de Winterspelen in Zuid-Korea, vindt chef de mission Jeroen Bijl.



"Met twintig medailles hebben we het fantastisch gedaan. We hebben verwachte en onverwachte medailles behaald, maar ook verwachte medailles niet gepakt. Maar met een ondergrens van dertien en een doelstelling van vijftien medailles zijn we fors boven onze verwachtingen geëindigd.''



De afzwaaiende Bijl noemde zichzelf zondag in het Holland Heineken House (HHH) een 'blij' mens. "Ik heb echt genoten van deze Spelen. We hebben prachtige sport gezien. De Zuid-Koreaanse organisatie was bovendien heel goed. We hebben hier optimaal kunnen werken. Neem bijvoorbeeld het norovirus. Dat was echt even een zorg aan het begin van de Spelen. Dat leek hier op te steken, maar dat is door het organisatiecomité goed aangepakt. Complimenten daarvoor.''



Bijl sprak ook van 'historische' Spelen. Hij doelde daarmee op de medailleoogst van Ireen Wüst (in totaal elf olympische plakken) en Sven Kramer (negen). "Dat zijn nu onze twee grootste olympiërs aller tijden en zitten wel mooi in dit TeamNL. Dat maakt deze Spelen ook uniek. Zij zullen niet snel meer worden ingehaald.''