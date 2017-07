OGC Nice - Ajax van minuut tot minuut

De voorbereiding op het eerste officiële duel van het nieuwe voetbaljaar was verre van ideaal. Het verdriet over de blijvende hersenschade van Abdelhak Nouri is onverminderd groot. De selectie van de verliezend finalist van de Europa League is ook nog niet op orde.



Directeur voetbalzaken Marc Overmars haalde voorlopig alleen Benjamin van Leer, de beoogde tweede doelman, en de transfervrije Klaas-Jan Huntelaar naar Amsterdam.



De nieuwe trainer Marcel Keizer kan geen beroep meer doen op de vertrokken Davy Klaassen, Bertrand Traoré, Kenny Tete en Jairo Riedewald. Ajax mist ook de geblesseerde Daley Sinkgraven in Nice.



Ajax krijgt in het zuiden van Frankrijk onder anderen te maken met Mario Balotelli, de bekende Italiaanse spits van de nummer drie van de sterke Ligue 1 van het afgelopen seizoen.



De return is volgende week woensdag in de Arena. De winnaar van de dubbele ontmoeting plaatst zich voor de play-offs voor de Champions League.



