Officieus kampioen: hoe goed was Ajax dit seizoen?

Met zijn gasten Michiel Couzy (adjunct-hoofdredacteur van Het Parool) en Finn Dekker (Ajax Showtime) blikt gastheer Menno Pot terug op de kampioenswedstrijd, want zo mogen we Ajax-AZ toch wel min of meer noemen.

De reddingen van Maarten Stekelenburg en Edson Álvarez in de intense, gelijkwaardige eerste helft. Het ijzersterke spel van Lisandro Martínez. De beslissende doelpunten van Davy Klaassen, die tegen AZ niet alleen ‘Mister 1-0' maar ook ‘Mister 2-0' was en een geweldig seizoen speelde. “Door zijn komst kon Ten Hag de puzzel op het middenveld weer kloppend maken,” zegt Michiel Couzy, “hij scoort belangrijke goals, maar je ziet hem ook achterin belangrijke dingen doen. Heel erg knap.”

Hoe goed was Ajax dit seizoen? Wie was eigenlijk de beste speler de jaargang? Welke jeugdspelers moet Ajax de komende weken, als de titel officieel is, lekker veel speeltijd geven? En wie gaan er deze zomer vertrekken? Wat zegt het aantrekken van doelman Remko Pasveer over Ajax’ plannen met Maarten Stekelenburg en Kjell Scherpen? Genoeg te bespreken, ook als de kaarten geschud zijn. Zondag tegen FC Emmen kan het kampioenschap officieel worden gemaakt. De dag erna is er weer een een nieuwe Branie.

