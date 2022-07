Officieel: Lisandro Martínez vertrekt naar Manchester United

Erik ten Hag en Lisandro Martínez tijdens de Champions League-wedstrijd tussen Ajax en Valencia. Beeld EPA

Martínez tekent een contract tot medio 2027 op Old Trafford, waar de Argentijn wordt herenigd met coach Erik ten Hag. Ajax meldt dat Martínez nog wel medisch gekeurd moet worden.

Ajax maakt met de verkoop van de 24-jarige Argentijns international, die drie jaar geleden voor zeven miljoen euro op werd gehaald bij Defensa, wederom een financiële klapper. De club ontving alleen voor Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt ooit meer geld dan voor Martínez. Eerder deze transferperiode ontving Ajax 31 miljoen euro van Borussia Dortmund voor Sébastien Haller en 18,5 miljoen euro van Bayern München voor Ryan Gravenberch.

Recordverkopen

Niet alleen komt Martínez nu op drie binnen in de lijst met recordverkopen van Ajax, de zevenvoudig international komt ook in de top tien van duurste aankopen van Manchester United. Voor negen spelers betaalden The Red Devils ooit meer dan voor Martínez: Paul Pogba (105 miljoen euro), Harry Maguire (87), Jadon Sancho (85), Romelu Lukaku (84,7), Ángel Di María (75), Bruno Fernandes (63), Anthony Martial (60) en Fred (59).

Martínez is na Tyrell Malacia en Christian Eriksen de derde aanwinst voor Ten Hag bij Manchester United. De club hoopt ook spoedig Frenkie de Jong aan de selectie toe te voegen. Onlangs won Ten Hag met The Red Devils met liefst 4-0 van Liverpool bij het officieuze debuut van de Nederlandse manager.