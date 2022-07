Officieel: Ajax heeft na Steven Bergwijn ook Owen Wijndal binnen

Owen Wijndal speelde voorheen 142 wedstrijden voor AZ. Daarin was hij goed voor 4 goals en 27 assists. Beeld Pim Ras Fotografie

De 22-jarige Wijndal tekent een contract tot medio 2027 bij Ajax, dat al langer gecharmeerd was van de linksback. De elfvoudig international van Oranje en tevens aanvoerder van AZ wordt in Amsterdam gezien als de vervanger van Nicolás Tagliafico, de Argentijn wil graag een transfer maken.

“Hé Ajacieden, Owen hier. Ik heb net mijn contract getekend, ik ben heel blij dat ik hier kan spelen en op naar heel mooie seizoenen in de Arena,” zo laat de aanwinst in eerste korte reactie via social media weten.

‘Verstandige keuze gemaakt’

Op de website van AZ is hij langer van stof: “Ik heb een fantastische tijd gehad bij AZ. De mensen maken voor mij de club. En dankzij de vele prettige medespelers, trainers en andere collega’s bij AZ, kijk ik terug op een heel mooie periode in mijn leven. Ik heb hier vrienden voor het leven gemaakt. De tijd bij AZ heeft mij niet alleen als voetballer, maar ook als mens gevormd. Het afscheid nemen valt dan ook best zwaar. Maar als topsporter jaag ik mijn ambities na om alles uit mijn carrière te halen. Bij Ajax krijg ik de kans om Champions League te spelen. En ook met het oog op het WK hoop ik een verstandige keuze te hebben gemaakt.”

Wijndaal, een geboren Zaandammer, maakte in 2017 op 17-jarige leeftijd zijn debuut in de Eredivisie. In totaal speelde hij 142 wedstrijden voor AZ. Daarin was hij goed voor 4 goals en 27 assists. Hij is de tweede aanwinst van Ajax deze zomer nadat eerder Steven Bergwijn al voor een recordbedrag werd losgeweekt bij Tottenham Hotspur.

De Amsterdammers zouden ook graag Brian Brobbey naar de hoofdstad halen, maar de onderhandelingen lopen moeizaam.

A message to you 😍 pic.twitter.com/cG723lRZuU — AFC Ajax (@AFCAjax) 12 juli 2022