Officieel: Ajax bevestigt komst Steven Bergwijn voor 31 miljoen euro

Steven Bergwijn Beeld Photo Ajax/ Bastiaan Heus

Coach Alfred Schreuder is dolblij met de komst van de nieuwe aanvaller: “Het is tekenend voor de ambitie van Steven dat hij ervoor kiest om de stap naar Ajax te maken. Het is een speler met veel kwaliteiten en een enorme drive en is ook bijzonder doelgericht. Uiteraard ben ik blij dat we hem hebben weten vast te leggen, het betekent een nieuwe kwaliteitsimpuls voor onze selectie,” zo laat de coach weten op de clubwebsite.

Transferrecord verbroken

Met de komst van Bergwijn verbreekt Ajax het eigen transferrecord, dat op naam stond van Sébastien Haller (28). De spits kwam anderhalf jaar geleden voor 22,5 miljoen euro over van West Ham United, maar Ajax verkocht hem deze week voor 31 miljoen euro (plus 3,5 miljoen aan bonussen) aan Borussia Dortmund.

Bij Ajax moet Bergwijn de concurrentiestrijd aangaan met Dušan Tadić, Steven Berghuis, Antony en Mohamed Ihattaren. Verder moet de club nog op zoek naar een centrumspits, aangezien Sébastien Haller is verkocht, Brian Brobbey is teruggekeerd bij RB Leipzig na een verhuurperiode en Danilo transfervrij naar Feyenoord is vertrokken.