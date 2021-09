OFC koploper derde divisie, Swift verliest van tien man

Beeld ANP XTRA

OFC gaat na drie speelrondes zonder puntenverlies alleen aan de leiding in de zondag derde divisie. De club uit Oostzaan won zelf door doelpunten van Bilal El Amrani en Niels Springer met 2-0 van Quick en zag OSS 1920 en UNA, die ook de eerste twee duels hadden gewonnen, verliezen. Achter OFC is JOS Watergraafsmeer de nieuwe nummer twee in de zondag derde divisie. De Amsterdammers wonnen uit bij HSC’21 met 5-1. Revelinio Slijters, Hanne Hagary, Sjoerd Gerritse, Tim de Jong en Nigel Hardenberg maakten in Haaksbergen de doelpunten voor JOS.

AFC heeft na een nederlaag en een gelijkspel voor het eerst dit seizoen gewonnen in de tweede divisie. Het voor dit weekeinde nog ongeslagen Scheveningen werd op sportpark Goed Genoeg met 2-0 verslagen. De van Excelsior overgekomen oud-prof Thomas Verhaar maakte in de eerste helft uit een vrije trap de 1-0. Invaller Matthijs Jesse bezorgde vlak voor tijd met de 2-0 AFC de eerste zege. AFC staat met vier punten uit drie wedstrijden op de tiende plaats in de tweede divisie.

Het was een slecht weekeinde voor de Amsterdamse ploegen in de zaterdag hoofdklasse B. Swift ging tegen SC Genemuiden met 3-2 onderuit. Dat terwijl Genemuiden ruim een uur met tien man speelde na een rode kaart en Swift vlak na rust door doelpunten van Noa Benninga en Fidel Yilmaz met 2-1 voorstond. De verdediging van Amsterdamse ploeg liet zich in het vervolg van de tweede helft twee keer verrassen en gaf het duel, ondanks de man meer, toch uit handen. De Dijk verloor thuis, ondanks een overwicht, met 2-0 van NSC Nijkerk. De doelpunten van de bezoekers vielen in de laatste tien minuten van de wedstrijd.

Gehavende Ajax amateurs winnen

De amateurs van Ajax hebben voor het eerst dit seizoen een wedstrijd gewonnen in de zaterdag derde divisie. ODIN’59 werd thuis door een doelpunt van Anouar Moussa met 1-0 verslagen. De amateurs van Ajax begonnen gehavend aan het duel. Door schorsingen en blessures ontbraken liefst tien spelers bij de ploeg van coach Detlef Le Grand. De wedstrijd werd overigens weer niet gespeeld op sportpark De Toekomst maar op het veld van Only Friends in Amsterdam-Noord. Door die verhuizing mochten er tweehonderd toeschouwers bij het duel aanwezig zijn. Die zagen dat de wedstrijd een kwartier later begon, omdat een eerdere wedstrijd op hetzelfde veld was uitgelopen.

Handbal

De handballers van Aalsmeer zijn de BENE-League uitstekend begonnen. De landskampioen was veel te sterk voor Quintus en won na een 18-9 voorsprong bij rust met 41-24. Max de Maat werd met zes doelpunten topscorer aan de kant van Aalsmeer, waar Samir Benghanem ontbrak. De international liep bij een aanrijding een gekneusde pols op.

Honkbal

Plaatsing voor de Holland Series om de landstitel is ver weg voor de honkballers van Amsterdam Pirates. De ploeg van coach Michael Duursma verloor dit weekeinde in de halve finales van de play-offs twee keer met groot verschil van HCAW: 10-1 en 7-1. Pirates staat door de nederlagen met 2-1 achter in de best of five-serie tegen HCAW. De ploeg die als eerste drie wedstrijden wint, plaatst zich voor de Holland Series om de landstitel. Pirates moet dus twee keer winnen om zich te plaatsen voor de finale. De vierde wedstrijd is komende zaterdag in Bussum. Een eventueel vijfde wedstrijd is zondag in Amsterdam.