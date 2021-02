Of Ajax van Lille wint, hangt vooral van Tadic af

Dusan Tadic scoort de 1-1 in de eerste wedstrijd tegen Lille in de Europa League (1-2). Beeld Pro Shots / Jasper Ruhe

Lille verliest niet vaak, dit seizoen tot nu toe slechts vier keer. Alleen Angers, Stade Brest, Celtic en Ajax waren te sterk. In het eigen stadion Pierre-Mauroy won het elftal van Cristophe Galtier negen keer en werd vier keer gelijk gespeeld. Buitenshuis zijn die cijfers nog beter: twaalf zeges, drie remises. Daar zaten indrukwekkende uitoverwinningen bij in de Europa League tegen Sparta Praag (1-4) en AC Milan (0-3).

De aanpak van Ajax maakte dat Lille er een week geleden slecht uitzag. Aan de bal waren de Amsterdammers geduldig en zorgvuldig, bij balverlies zorgde Ajax ervoor dat de snelste aanvallers aan Franse kant niet konden worden bereikt. Galtier was dan ook niet verbaasd over de nederlaag. “We waren teleurgesteld over wat we hebben laten zien, al had dat ook te maken met de kwaliteit van Ajax. Ze zetten ons onder druk, we kwamen niet bij hun goal. Ajax speelt op balbezit en laat je rennen, waardoor je scherpte mist als je de bal wél hebt. Maar ons zelfvertrouwen is niet aangetast. We zullen het deze keer anders aanpakken en hopen op een magische avond.”

Zwervende spits

Lille staat voor een enorme uitdaging: het gebeurt zelden in de knock-outfase van een Europees toernooi dat een ploeg op eigen veld met 2-1 verliest en toch de volgende ronde bereikt. Ajax was in het seizoen 2018-2019 een van de uitzonderingen: na de 2-1 nederlaag tegen Real Madrid in de Johan Cruijff Arena werd het 1-4 in Bernabéu.

Belangrijk voor Ajax was toen de snelle 2-0 voorsprong in Madrid, die de tegenstander aan het wankelen bracht. De rol van Dusan Tadic in die wedstrijd was groot. Real Madrid kreeg geen vat op de zwervende spits. Hij bereidde de treffers van Hakim Ziyech en David Neres voor en hij maakte zelf de 0-3. Ook vorige week in de uitwedstrijd tegen Lille vervulde Tadic die rol, bij absentie van de niet ingeschreven Sébastien Haller. De aanvoerder van Ajax wordt vanavond (18.55 uur) opnieuw in de punt van de aanval verwacht. Althans, op papier. In de praktijk zal Tadic overal en nergens opduiken.

Combinaties

Trainer Erik ten Hag was best tevreden over het spel van Tadic in Lille, hoewel de balvaste Serviër veel meer dan op de linkerflank afhankelijk is van goede voetballers om hem heen. In het seizoen waarin Ajax tot grote hoogte steeg in de Champions League kon Tadic zich uit de spits laten zakken, waar hij met Ziyech, Frenkie de Jong, Donny van de Beek en Lasse Schöne tot imponerend positiespel kwam. Dat is met Antony, Davy Klaassen en Edson Álvarez iets lastiger. Ten Hag: “Dusan is een speler die van combinaties houdt, hij leeft ervan. Hij kan andere spelers laten opbloeien. Hij heeft spelers in zijn buurt nodig met wie hij in een kleine ruimte kan combineren, maar ook spelers die diepgaan. We hebben dit seizoen nog niet vaak zo gespeeld. Het was even zoeken, maar het ging de tweede helft in Lille al beter.”

Op links heeft Tadic een enorm rendement. Hij komt er zelf meer aan scoren toe, maar is ook vaker de directe aangever voor de spits. Ten Hag: “Dusan is een meester in het geven van een sleutelpass of de laatste pass. Hij kan spitsen als Haller of Brian Brobbey vanaf links in stelling brengen.” Tadic zelf blijft nuchter in de discussie over wat nu zijn beste plek is in het elftal: “Elke positie heeft voor- en nadelen. Ik ben geen spits als andere spitsen. Ik ben overal waar ik ruimte zie. Op links geldt hetzelfde: daar zoek ik ook naar ruimte en naar manieren om de tegenstander pijn te doen.”

Counterploeg

Ajax zal tegen Lille een sterke Tadic hard nodig hebben om de bal in bezit te houden en zorgvuldig aan te vallen. Ten Hag: “Lille is een ongelofelijk scherpe counterploeg. We mogen ze niet in dat tempo van snelle omschakelingen laten komen. Dat tempo moeten wij bepalen. We groeien als ploeg. We zijn bezig aan een goede serie. Het is soms genieten van het spel en er ontstaan steeds meer automatismen. De verdedigende omschakeling wordt steeds beter. Vooral tegen deze tegenstander wordt dat een cruciaal punt.”