Oefenwedstrijd tegen Eupen belangrijk meetmoment voor Ajaxtalenten

Sontje Hansen Beeld Photo Ajax Jasper Ruhe

Naci Ünüvar en Sontje Hansen zijn het even niet met elkaar eens. De tieners moeten na de training een klein doeltje van het veld tillen, alleen lopen op hetzelfde moment al tillend een andere kant op. Na wat gekissebis hebben ze alsnog een gezamenlijke weg gevonden en sluiten ze daarmee hun ochtendtraining af.



Het is inmiddels een vertrouwd beeld. De jonkies van Ajax die actief helpen met het opruimen van de materialen. Het zijn de eeuwenoude ongeschreven voetbalwetten. Als je net komt kijken, begin je onderaan de hiërarchische ladder. Ervaren spelers als Klaas-Jan Huntelaar, Dusan Tadic en Donny van de Beek, die verderop nog een balletje hooghouden, hebben het in het verleden allemaal zelf meegemaakt.

Ajax op het trainingsveld in Doha. Beeld Photo Ajax Jasper Ruhe

Een trainingskamp bij Ajax is steevast een moment waarop de ontluikende talenten zichzelf mogen laten zien. Vijf jaar geleden waren de Amsterdammers deze week ook in Qatar, en bewogen de piepjonge Donny van de Beek en Abdelhak Nouri vol enthousiasme over het veld om indruk te maken op trainer Frank de Boer. Samen met Vaclav Cerny behoorden ze tot dé groeibriljantjes van hun lichting.



Behalve Ünüvar (16) en Hansen (17) behoort Kenneth Taylor (17) nu tot het drietal, dat vanuit Ajax onder 19 jaar werd uitgenodigd voor de snuffelstage bij de eerste selectie. Drie spelers die in hun lichting al de nodige sporen hebben verdiend. Ze speelden onlangs nog het jeugd WK in Brazilië, waarbij vooral Hansen als topscorer met zes goals veel indruk maakte. In de slotweken van 2019 mocht hij zowel in de KNVB Beker (tegen Telstar) als de eredivisie (tegen ADO Den Haag) opdraven in het elftal van Erik ten Hag.

Meetmoment

Hoe snel het kan gaan als je imponeert tijdens een trainingskamp, bewees dit seizoen Sergiño Dest. De Amerikaan, 19 jaar, was afgelopen zomer nog een grote onbekende, totdat hij tijdens de trainingskampen in De Lutte en Bramberg am Wildkogel zichzelf in de kijker speelde. Gevolg: een half jaar vol optredens in de eredivisie en de Champions League, en zelfs heuse strijd om zijn nationaliteit. Dest koos voor het Amerikaanse voetbalpaspoort.



Woensdagavond is dan ook een belangrijk meetmoment voor de talenten, als de B-ploeg van Ajax het opneemt tegen KAS Eupen. Op de trainingen maakt het drietal een leergierige en gedreven indruk. Aanvaller Hansen zoekt vol flair met dribbels de ervaren Nicolas Tagliafico op, middenvelder Taylor schroomt de duels niet, terwijl Ünüvar met zijn fijnbesnaarde techniek door oudere medespelers als Ziyech en Promes veel wordt gezocht.

Langs de kant ziet Edwin van der Sar het met bovengemiddelde interesse aan. De algemeen directeur kent de traditie en heeft als speler ook ervaren wat een dergelijk introductietrainingskamp met je doet. De eerste drie dagen gaat alles vanzelf, uit enthousiasme en drive om jezelf tussen de grote jongens te tonen. Daarna komt de vermoeidheid, aangezien de intensiteit van elke dag aanzienlijk hoger ligt dan in de jeugd.



Het zijn leermomenten, waar de talenten en Ajax in de toekomst profijt van gaan hebben. Hoewel de lat voor de eigen jeugdspelers aanzienlijk hoger is komen te liggen, en de club met Ryan Babel opnieuw een ervaren speler aantrekt, blijft de eigen jeugd kansen krijgen. Zo ook deze week in Qatar.

Supertalent Sontje Hansen in actie tegen ADO Den Haag. Beeld BSR Agency

Naci Ünüvar. Beeld BSR Agency