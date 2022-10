Oefenduel Nederlandse voetbalvrouwen afgelast: Zambia kan niet naar Nederland reizen

Beeld ANP / ANP

‘Helaas bleek vorige week dat de visaprocedure langer in beslag nam dan aanvankelijk gedacht,’ meldt de KNVB op de website. ‘Ondanks inspanningen van de KNVB, de Zambiaanse bond en betrokken ministeries werd maandag duidelijk dat het niet mogelijk is voor het Zambiaanse team om tijdig naar Nederland te reizen.’

Oranje plaatste zich op 6 september voor het WK van volgend jaar. Direct daarna werd gezocht naar een tegenstander voor een duel in de interlandperiode van oktober. ‘Hierbij is gekeken naar beschikbaarheid, niveau en speelstijl van mogelijke tegenstanders, waarna Zambia is gecontacteerd,’ meldde de KNVB.

Fans die al een kaartje hebben gekocht, ontvangen persoonlijk bericht hoe ze het geld terug kunnen vragen.