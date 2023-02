Nyck de Vries klaar voor Formule 1: ‘Mijn verhaal had ook makkelijk als nachtkaars uit kunnen gaan’

Nyck de Vries (AlphaTauri) tijdens de eerste testdag op het Bahrain International Circuit. Beeld ANP

Hij is het levende bewijs dat de Formule 1 ook met een omweg te bereiken is. Een gigantische omweg. Drie seizoenen Formule 2, endurances, een elektrische raceklasse waar F1-coureurs stiekem allemaal een beetje op neerkijken. Een omweg langs de halve paddock, want welke race-overall uit de Formule 1 had Nyck de Vries als testcoureur niet al eens aangetrokken? En vrije trainingen voor Mercedes en Aston Martin, en een test voor Alpine. Een kwalificatie, een race én een WK-punt voor Williams, als invaller op het asfalt van Monza.

Dat ene puntje bracht zijn autosportcarrière alsnog in een stroomversnelling. Na een telefoontje met Helmut Marko en een kop koffie in Oostenrijk was een plek bij AlphaTauri een feit. Waar hij jaren op jaagde, bleek opeens in een vloek en een zucht geregeld.

Altijd misgegrepen

De Vries is al 28 jaar oud en werd al jarenlang in verband gebracht met allerlei stoeltjes als F2-kampioen en wereldkampioen Formule E, maar hij greep altijd mis. Dertien jaar terug, toen Lewis Hamilton nog enkelvoudig wereldkampioen was en Max Verstappen pas in de brugklas zat, lijfde het destijds almachtige McLaren De Vries al in voor het Young Drivers Program.

Behalve ervaring, contacten en een ingang naar de paddock bracht dat avontuur van negen jaar als officieel McLaren-talent hem echter niets concreets. Van de zijlijn zag hij mannen als Charles Leclerc, George Russell, Lando Norris, Esteban Ocon, Pierre Gasly, Alexander Albon, Lance Stroll en natuurlijk Verstappen contracten tekenen, punten pakken, races winnen, kampioenschappen zelfs. Zij wel, coureurs met wie hij in de karts en de Formule 2 reed. En hij steeds niet.

Nachtkaars

Drie winters op rij greep hij naast de laatste stoeltjes op de grid. Hij werkte steeds met een plan B, dreigde soms alle hoop te verliezen, maar nu komt er dan tóch nog een nieuw hoofdstuk in zijn loopbaan. “En dat is toch wel het mooie van mijn verhaal, dat er nu ook een verloop in zit. Want ja, het had ook heel makkelijk uit kunnen gaan als een nachtkaars,” beseft De Vries als de beste.

“Dan hadden we jaren over de Formule 1 gesproken, had ik er heel mijn leven over gedroomd, maar was het toch net niet. Althans, gelukkig heb ik een mooie autosportcarrière op kunnen bouwen. Maar dit is magisch, wat ik nu allemaal mee mag maken. Dus ik ben heel dankbaar en blij dat mijn verhaal een vervolg heeft gekregen.”

De Vries trainde de hele winter in de mooiste decors, zat in de simulator, vloog de wereld over voor tal van commerciële afspraken en had fotoshoots in hartje New York, waar ook de auto gepresenteerd werd. En nu zijn er drie extreem belangrijke testdagen in Bahrein, met een week later de eerste race van het seizoen.

Spiermassa

Hij is er fysiek meer dan klaar voor, denkt De Vries, die na zijn invalbeurt in Monza nog bijna uit de auto getakeld moest worden, zo gebroken was hij. “Daar kwam ik de auto niet uit, nu kom ik er bijna niet meer in,” zei hij bij de autopresentatie, verwijzend naar zijn toegenomen spiermassa. Daar heeft hij flink aan gewerkt met zijn nieuwe personal trainer Pyry Salmela, de oud-trainer van de naar Alpine vertrokken Gasly. “Ik ben niet zacht aangelegd, vind het echt niet erg om hard te werken. Maar soms dacht ik wel: vriend, dit is wel even next level.”

Hij is de eerste om toe te geven dat hij daar de afgelopen jaren niet altijd de noodzaak van voelde, en hij zijn raceprogramma ook wel met wat minder arbeid aankon. “Maar de Formule 1 is anders, de mate van stress, de G-krachten, de intensiteit. Je kunt hier niet wegkomen met af en toe een uurtje in de gym en wat hardlopen.”

“Het geeft ook zelfvertrouwen om te weten dat je er alles aan hebt gedaan, om zo voorbereid mogelijk aan de start te verschijnen,” zegt hij. “En ook om te weten dat ik over het juiste niveau beschik om gewoon zonder problemen grands prix te rijden. Ik heb echt het gevoel dat ik klaar ben voor wat komen gaat. De Formule 1 is toch ieders droom. Dat ik daar nu al mijn toewijding in mag stoppen voelt echt als een privilege.”

Tekst gaat verder onder de foto.

Nyck de Vries tijdens zijn testrit. Beeld REUTERS

Prioriteiten

Zijn jaren in de Formule 2, de Formule E, de enduranceraces met Team Nederland en de tests bij andere teams neemt hij allemaal mee als ervaring naar AlphaTauri. “Al die avonturen hebben me geleerd om het grote plaatje te blijven zien,” zegt De Vries. “Ik heb leren aanvoelen waar je de focus en de prioriteiten moet neerleggen. De autosport is heel gecompliceerd, je kunt makkelijk verdwaald raken in allerlei kleine details, die niet altijd heel veel opleveren. Je moet dus voor jezelf bepalen wat het belangrijkste is en wat je nodig hebt om sneller te gaan.”

Hij verwacht ook dat zijn ervaring hem gaat helpen om alle afleidingen van roem en aandacht te weerstaan, waar jonge coureurs geregeld mee tobben. “Ik voel ook wel dat er veel meer buzz rondom de Formule 1 zit. Maar als je jezelf verliest in alle gekkigheid, kun je weleens focus verliezen. Je moet blijven beseffen dat hier uiteindelijk ook alles gewoon weer draait om presteren en racen, en dat is ook wat ik het liefste doe. Dus uiteindelijk verandert er ook niet zo veel.”

Achterstand op generatiegenoten

Jacques Villeneuve liet laatst optekenen dat hij zich bij De Vries maar om één ding zorgen maakt: dat de Nederlander misschien al zo blij is met het bereiken van de Formule 1 dat die blijdschap hem ook in de weg kan staan. De Vries snapt wat de Canadese ex-wereldkampioen daarmee bedoelt. “Dat de knop snel om moet, ja. Dat is ook zo. Maar als hij denkt dat dat een probleem wordt kent hij mij niet goed genoeg, want ik weet heel goed dat het nu serieus wordt. Ik ben er, sta op de grid, nu draait het om racen. Nu begint het pas.”

Hij rijdt in het tweede team in de Red Bullfamilie, waar ook Verstappen instapte – maar wel op zijn 17de en niet op zijn 28ste, zoals De Vries. Wat dat betreft heeft hij een grote achterstand op generatiegenoten op de grid, die al jaren ervaring hebben in de koningsklasse.

Tikt er daarom automatisch een klokje mee in het achterhoofd van De Vries, omdat hij sneller moet laten zien wat hij in huis heeft? “Nou, zo voelt het niet, maar ik ben wel eager. Ik ben superblij en dankbaar om hier te zijn, maar nu wil ik ook presteren en in deze klasse excelleren. Competitief genoeg zijn, constant voor punten vechten. Dat is waar AlphaTauri thuishoort. Wat ze in het verleden ook hebben gedaan.”