Nu weer een nieuwe assistent; zo hoopt directie Ajax onvrede over Schreuder weg te nemen

De bekritiseerde coach Alfred Schreuder van Ajax. Krijgt hij een assistent met veel ervaring gedwongen naast zich? Beeld ANP

De spelers van Ajax staken een hand op toen hen in een vertrouwelijke bijeenkomst met de mentale coach van de club werd gevraagd wie er ontevreden was over de technische staf. Het valt te hopen voor Ajax dat de voetballers de andere hand in eigen boezem steken.

De directie van de club moet alle zeilen bijzetten om het vlaggenschip niet te laten kapseizen. Kapitein Alfred Schreuder heeft nauwelijks greep op zijn bemanning en de stuurlui in de Johan Cruijff Arena gaan op zoek naar een nieuwe schipper die náást Schreuder voor rust en regelmaat kan zorgen. De staf van het eerste elftal krijgt er op korte termijn een assistent bij.

Dat is een van de uitkomsten van de praatsessies die de laatste weken achter de schermen hebben plaatsgevonden, want het spel en de resultaten zijn nog even pover als vóór de winterstop. Van de beoogde frisse start is niet veel terechtgekomen, de onderlinge verhoudingen zijn nog immer broos. Voor alle duidelijkheid: dat betreft niet alleen de verhoudingen tussen spelers en trainer(s). De voetballers van Ajax ergeren zich ook aan elkaar.

Groeiende frustratie

Dat begon al heel vroeg in het seizoen, luttele dagen voor het sluiten van de transfermarkt, toen Edson Álvarez en Mohammed Kudus weigerden te trainen, om zo een transfer af te dwingen. Maar daar is gaandeweg ook frustratie bijgekomen over het gebrek aan kwaliteit van sommige aankopen, het gebrek aan inzet van enkele grootverdieners in de selectie en de ondermaatse prestaties van spelers die hoog in de pikorde staan.

In oktober volgde een clash tussen Schreuder en vice-aanvoerder Daley Blind tijdens de rust van RKC-Ajax. Blind had in de kleedkamer openlijk kritiek op de trainer, waarmee diens autoriteit nog verder werd aangetast. Want Schreuder had al veel respect in de selectie verloren door zijn moeizame communicatie en het feit dat hij harde maatregelen en moeilijke keuzes uit de weg leek te gaan.

Het vertrek van Blind eind december – en in zijn kielzog ook de overbodige Lisandro Magallán, Lucas Ocampos en Kik Pierie – moest de lucht klaren. Een wat al te simplistische gedachtegang om een diepgeworteld probleem op te lossen. Want zoals sommige spelers moeite hadden met de cynische houding van Blind in zijn laatste weken bij de club, zo zijn ook veel spelers nog altijd woest over de manier waarop een Ajacied in hart en nieren op zo’n kille wijze naar de uitgang is geduwd.

Breuken lijmen

De directie tracht met pappen en nathouden de kleine en grote breuken te lijmen. In tal van bijeenkomsten, met en zonder afvaardiging vanuit de spelersgroep, is gesproken over de manier waarop het tij kan worden gekeerd en het seizoen kan worden gered. Schreuder had en heeft de steun van zijn bazen, die echter ook gehoor willen geven aan de wens van de voetballers om de samenstelling van de technische staf te veranderen. Een duidelijk signaal uit de selectie, maar het ontslaat de spelers niet van de verplichting om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het feit dat Ajax terug te vinden is op de vijfde plaats van de ranglijst.

De vraag is nu op welke wijze de staf van het eerste elftal moet worden aangevuld. Michael Reiziger, Matthias Kaltenbach en Richard Witschge zijn de assistenten van Schreuder. De Duitser Kaltenbach kwam met Schreuder mee, waardoor Winston Bogarde moest wijken. Bogarde kreeg veel waardering uit de spelersgroep, maar gezien de wijze waarop hij aan de kant is geschoven, is een terugkeer niet aannemelijk.

Wie dan? Fred Grim? Hij kent de club door en door en heeft zijn handen vrij, maar wellicht is hij al te veel hoofdtrainer om een ondersteunende (en ondergeschikte) rol te spelen. Henk ten Cate misschien? Een Amsterdammer, al eerder werkzaam bij Ajax, met zijn 68 jaar ervaren genoeg, bovendien een goede kennis van Schreuder, maar dan moet hij wel zin hebben in zo’n klus.

Aan Schreuder en de spelers ondertussen de taak om de titelkansen in leven te houden: de reeks tegen Volendam (donderdag), Excelsior, Cambuur en RKC moet 12 punten opleveren. Mét of zonder nieuwe assistent.

Luister onze Ajaxpodcast Branie: