NRC: Grensoverschrijdend gedrag niet bespreekbaar in ‘haantjescultuur’ van Ajax

Drie vrouwen vertellen aan NRC dat voormalig Ajaxdirecteur Marc Overmars zich aan hen heeft opgedrongen. Beeld ANP

Overmars stuurde dickpics, foto’s van zijn geslachtsdeel, naar vrouwen en gebruikte zijn macht binnen de club in een ongelijke positie. Sommige vrouwen wisten zich geen raad met zijn gedrag, hadden geen idee hoe ze moesten reageren op complimenten over hun uiterlijk of voorstellen om samen wat te drinken.

“Seksisme zit in de cultuur van de club,” zegt een van de Ajaxmedewerksters. Er worden stereotype grappen over vrouwen gemaakt en er worden stiekem foto’s van hen gedeeld, schrijft de krant. “Je moet als vrouw bij Ajax een dubbele huidlaag hebben. Als je dat niet hebt, wordt het spannend,” concludeert een ander.

Clubcultuur

Uit de gesprekken rijst, schrijft de krant, een cultuur op waarin seksueel wangedrag kan gedijen. Er bestaat geen open werksfeer waar machtsmisbruik van dit kaliber kenbaar gemaakt kan worden en ondergeschikten houden zich stil. Een enkeling die het wel hogerop zocht vond hier geen gehoor.

De werkomgeving wordt door een van de vrouwen gekenmerkt als een ‘haantjescultuur’ en een ‘apenrots’. Over vrouwelijke medewerkers worden onpasselijke grappen gemaakt en zij worden ook veelvuldig aangesproken op hun uiterlijk. Mannen die de grens over gaan worden door hun collega’s niet gecorrigeerd.

Omgang met vrouwen

In deze mannencultuur staat Marc Overmars aan de top, samen met de drie andere directieleden van de club. Binnen de club werd gesproken over zijn omgang met vrouwen. Bij sommige medewerkers had hij de bijnaam ‘geilneef’.

Drie vrouwen vertellen dat hij zich aan hen heeft opgedrongen. Vrouwen voelden zich gedwongen om zijn appjes wel te beantwoorden. Na een kleine opening beet hij zich vast. De manier van contact leggen werd alsmaar dwingender, waarbij hij er niet voor terugdeinsde foto's van zijn geslachtsdeel te sturen.

NRC sprak met elf vrouwelijke (oud-) medewerkers van de voetbalclub op anonieme basis. De vrouwen in kwestie waren bang voor mogelijke consequenties voor hun baan. Naast de gesprekken kreeg de krant nog inzage in bronnen zoals Whatsappgesprekken.